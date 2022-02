Do outro lado do espelho. Como a televisão russa cobre a situação na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Vladimir Putin assumiu o cargo de Presidente da Federação Russa pela primeira vez, em 2000, levou um novo objeto para a sua secretária no Kremlin. Foi isso mesmo que o político russo — que se viria a tornar um crítico de Putin e que acabaria assassinado — Boris Nemtsov viu, na primeira vez que foi ao gabinete do Presidente recém-nomeado: “Estávamos a conversar e no meio da conversa Putin perguntou-me se me importava que ele visse as notícias das 3h da tarde. Foi estranho. Olhei em volta para o gabinete que me era familiar. Nada parecia ter mudado, a não ser um pequeno detalhe. O único objeto que [Boris] Yeltsin mantinha na sua secretária vazia era a sua caneta — a caneta que deu a Putin quando assinou a sua demissão. A secretária de Putin também estava vazia, mas a caneta já não estava lá. Em vez disso, em cima da mesa estava um comando de televisão.”

A história foi contada pelo próprio Nemtsov ao jornalista Arkady Ostrovsky, que a reproduziu no livro The Invention of Russia (sem edição em português). Para o autor, o caso ilustra bem a obsessão de Putin com a televisão, visível desde cedo na sua carreira como político. Ostrovsky garante que o Presidente russo todos os dias vê televisão ao final do dia, para ver como foi a cobertura da sua presidência. A obsessão com o controlo da mensagem mediática é um dos legados que Putin parece ter aprendido com a sua experiência durante o regime soviético, onde o jornal oficial do Partido tinha nada mais nada menos do que o nome “Verdade” (Pravda, em russo). O poder da televisão num país como a Rússia hoje em dia é imenso, mas estamos longe da censura rígida e propaganda formal dos tempos da União Soviética. Os tempos são outros.

O Canal Um (Pervyi Kanal) é o mais visto, chegando a reunir as preferências de 80% dos telespectadores na Rússia (números de 2014). Atualmente, a sua audiência está em queda — em 2019 só foi visto por 47% dos telespectadores, segundo dados do Centro Levada citados na tese de doutoramento de Irina Grigor. Continua, porém, a ser a fonte de informação que chega a mais gente no país. “O Canal Um chega a todo o lado”, resumiu a investigadora russa, que trabalha na Universidade de Helsínquia. “Mesmo para quem não veja televisão, o canal é citado nos jornais. Para quem não lê jornais, ouve os amigos e conhecidos a falar sobre as notícias.”