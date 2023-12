A primeira coisa que Taylor Swift perguntou, quando a revista Time a informou que queria elegê-la como “Personalidade do Ano” de 2023, foi: “Posso trazer o meu gato?”. E foi assim que a artista norte-americana e o seu gato, Benjamin Button, acabaram na capa da publicação que todos os anos elege a pessoa que teve maior destaque. Já o que a levou a merecer essa distinção não tem nada a ver com felinos.

Time Magazine: We’d like to name you Person of the Yea-

Me: Can I bring my cat. https://t.co/SOhkYKSTwG

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023