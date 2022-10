Desde 2016 que o Parque das Nações, em Lisboa, está habitualmente mais movimentado nos primeiros dias de novembro. Esta é a sétima edição da Web Summit em Lisboa, a cimeira dedicada a temas da tecnologia e empreendedorismo, mas que também traz vários oradores do mundo da política, do entretenimento ou do desporto.

Este ano, são esperados 70 mil participantes no evento, longe da ambição de Marcelo Rebelo de Sousa, presença assídua na Web Summit, que tinha esperança de na edição deste ano conseguir juntar 100 mil pessoas.

Alguns temas mantêm-se constantes na programação de cada um dos eventos, principalmente na questão das startups, mas noutras áreas, principalmente no palco principal, há que acompanhar as tendências da atualidade. Se há uns anos o tema forte estava ligado a questões de desinformação e privacidade, em 2022 a atenção vira-se para as criptomoedas, metaverso e para como a guerra está a afetar vários setores.

