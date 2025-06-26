Exames do 9.º ano secretos tornaram-se “inúteis” com “erro básico” e "amadorismo" do IAVE. Apesar do sigilo, revisão da nota é possível

“Já tenho comigo o enunciado e a correção do exame nacional de Matemática do 9.º ano. Estive a juntar todas as respostas e todas as mensagens que me mandaram e a fazer uma ‘coisa’ que se parecesse, ao máximo, ao exame nacional”. A frase é do chamado “Rey da Matemática”, um influenciador que usa as redes sociais (como Tik Tok e Instagram) para partilhar alguns conteúdos sobre matemática. A publicação foi feita pouco tempo depois do fim do exame do 9.º ano, que devia ter um caráter sigiloso.

Pela primeira vez, na última sexta-feira, os alunos de 9.º ano realizaram as provas finais de ciclo em formato digital. Os enunciados de ambos os exames (Matemática e Português) deviam manter-se secretos — o que implicaria não serem, por isso, divulgados os critérios de correção da prova — mas, se achassem necessário, os alunos ou encarregados de educação podem pedir reapreciação da prova, indica o IAVE.

O objetivo era que a prova deste ano fosse reutilizada no próximo, sendo feita uma comparação dos resultados perante um enunciado igual ano após ano, de forma a aferir a evolução dos conhecimentos. Mas a situação saiu de controlo e a prova acabou por ser divulgada na internet, tendo o “Rey da Matemática” agradecido a todos os seguidores que, assim que terminaram a prova, lhe enviaram as perguntas e respetivas opções de resposta do exame.

Como é que a informação se tornou pública?

A fuga de informação deve-se ao “amadorismo” do IAVE, tutelado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, acusa João Marôco, professor catedrático na Universidade Lusófona, que chegou a coordenar estudos de avaliação em larga escala em Portugal. “Acho inacreditável que o IAVE, com a experiência que tem com a aplicação de provas como o PISA [Programa Internacional de Avaliação de Alunos] e o TIMMS [Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências], tenha cometido um erro básico, que é deixar os alunos usar o seu próprio computador para aceder à plataforma.”

Atualmente “os alunos têm literacia suficiente para instalarem uma virtual machine, acederem à prova e fazerem prints e enviarem ao Rey da Matemática”, diz.

Mas Carla (nome fictício), professora na escola Básica 2,3 de São Teotónio, no distrito de Beja, discorda: “Num universo de tantos alunos, um diz uma coisa, outro diz outra, e faz-se a soma de tudo. A única forma que vejo para a saída da informação foi ter todos os alunos a dar feedback; foi eles saírem [da sala] e falarem sobre as coisas. A informação multiplica-se a uma velocidade…”

Lembrando que “a prova era sempre a mesma”, o “enunciado sempre igual e as opções também”, a professora que vigiou o exame de Matemática na passada sexta-feira alerta para o facto de “não estarmos a falar de miúdos de 1.º ciclo, que ainda são inocentes”. Isto foi obra “de cérebros de miúdos de 14 ou 15 anos”.