Explicador. Lista de 100 audições da CPI ao INEM inclui familiares de pessoas que morreram durante a greve

Ao Observador, o coordenador da IL na CPI, Mário Amorim Lopes, explica que o objetivo é “perceber se os serviços mínimos foram salvaguardados, se houve falhas na cadeia de comando”, e se existiu ligação entre as falhas no socorro e as mortes.

Durante os trabalhos, que deverão ser prolongados para lá dos 90 dias inicialmente atribuídos por regra a cada CPI, os deputados vão também “clarificar e avaliar as diversas decisões de gestão financeira e administrativa, como as transferências dos saldos de gerência, os investimentos realizados, a existência de pagamentos indevidos, as acumulações irregulares de funções e eventuais violações nas regras de acesso a concursos”, bem como “esclarecer, com rigor, quais são os encargos para o INEM e para o Estado, decorrentes dos investimentos já realizados e identificar os investimentos, ainda necessários para o normal funcionamento da operação”.

A CPI vai centrar-se na gestão do INEM ao longo de quatro governos: dois chefiados por António Costa, entre 2019 e 2024, e dois liderados por Luís Montenegro, entre 2024 e desde 2025.

Mário Amorim Lopes, que será também o relator das conclusões da CPI, diz que o partido vai assumir uma “postura construtiva” e que o objetivo “não é incriminar ninguém”. “Esperamos que a CPI faça um diagnóstico claro, com responsabilidades apuradas, sobre o que correu mal, e que isso possa servir de base para uma reforma profunda do INEM”, sublinha o coordenador da IL na CPI, referindo que a intenção do partido é ir muito além da greve. “Queremos perceber o que correu mal durante a greve mas ir muito para além da greve. Os problemas não começaram nem terminaram aí, o INEM tem tido problemas de forma reiterada”, remata.

O que esperam os maiores partidos dos trabalhos da CPI?

Está à vista mais uma clivagem entre PS e PSD quanto ao INEM, em temas como a gestão financeira do instituto nos últimos anos e a gestão da greve dos TEPH, em 2024. O coordenador social-democrata na CPI, Miguel Guimarães, destaca o investimento feito no instituto desde que o primeiro Governo da AD tomou posse (em contraposição com o que diz ter sido a falta de investimentos nos governos socialistas) e desvaloriza o impacto da greve do INEM, salientando que apenas um dos 12 casos de mortes potencialmente relacionados com a greve está ainda a ser analisado pelo Ministério Público. Já a coordenadora do PS na CPI ao INEM, Sofia Andrade, critica o que diz ter sido a gestão “catastrófica” da greve dos TEPH e a instabilidade trazida pela atual equipa ministerial da Saúde ao INEM.

“Durante quase oito anos, pouco foi feito pelo INEM. Foram anos de falta de investimento, falta de valorização de carreiras, falta de profissionais, falta de equipamentos”, diz o deputado Miguel Guimarães, destacando os resultados da ação da governação da AD. “É claro que o INEM hoje está melhor do que antes, este governo deu autonomia financeira ao INEM. Foram contratados em menos de um ano mais técnicos do que nos oito anos anteriores”, lembra o responsável, aludindo aos dois concursos abertos e que permitiram contratar mais de 200 profissionais ao todo. No entanto, ainda restam mais de 300 vagas por preencher nos quadros de TEPH do INEM.

Miguel Guimarães salienta que “as verbas que revertiam para as Finanças passam a ficar retidas no INEM”, o que permite agora ao instituto fazer investimentos.

A deputada socialista Sofia Andrade admite que “algumas coisas poderiam ter sido feitas de uma outra forma” durante os governos liderados pelo PS — reconhecendo que foram lançados concursos para a contratação de técnicos que não foram bem sucedidos — mas aponta o dedo ao que diz ser a instabilidade no seio do INEM trazida pelos governos da AD, durante os quais o instituto já conheceu quatro presidentes diferentes. “Desde que este governo assumiu funções [em 2024], já vamos no quarto presidente do INEM. Isto é um grande fator de instabilidade que foi introduzido, e que poderá ter custos numa gestão que se quer eficaz e eficiente e com o devido planeamento”, critica Sofia Andrade.