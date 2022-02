FC Porto e os seus jogadores terão alegadamente defraudado o Fisco em 20 milhões. Casillas, Danilo e Mangala entre os maiores beneficiários

Acresce a tudo isto que o MP e a AT entendem, no caso de Jackson Martinez e de outros jogadores, que há valores pagos aos agentes que, afinal, tinham como destino os próprios atletas. Ou seja, tais valores não corresponderão a uma prestação de serviços do agente à SAD do FC Porto mas sim a rendimentos de trabalho dependente dos futebolistas que não foram pagos e declarados como tal.

Encontram-se nestes casos verbas que foram pagas aos agentes por via de alegadas comissões pela realização do contrato de trabalho com a SAD do FC Porto, pela cedência de direitos de imagem ou até de valores pagos a propósito da desvinculação dos jogadores do clube. Só Jackson Martinez, que acabou a sua carreira no Portimonense e foi alvo de buscas em 2020 nas suas casas em Portimão por parte da AT, terá obtido uma vantagem patrimonial alegadamente indevida de 2,1 milhões de euros.

A ligação do FC Porto a D’Onofrio, parceiro de Pinto da Costa desde os anos 80

O francês Mangala (contratado ao Standard de Liége em 2011 e vendido ao Manchester City em 2014) e o brasileiro Danilo Silva (contratado ao Santos por cerca de 13 milhões de euros e vendido ao Real Madrid em 2015 por 31,5 milhões de euros) são os atletas a quem o MP e a AT atribuem maior vantagem patrimonial ilegal: cerca de 3,9 milhões de euros cada um.

A contratação de Mangala, que levou a Gestifute a subcontratar a empresa Podium BE (pertencente a Luciano D’Onofrio, um velho amigo de Pinto da Costa desde os anos 80), também está analisada pela alienação dos direitos económicos. A Porto SAD alienou uma parte dos direitos económicos à Doyen Sports Investments e à Robi Plus Limited — sendo que estas duas sociedades terão revendido esses mesmos direitos económicos a uma terceira sociedade chamada Danubio Finanzierungsleistungen Und Marketing GMBH, com sede em Viena de Áustria.

De acordo com uma investigação da revista belga Sport Footmagazine, que analisou documentos cedidos pelo site Football Leaks do hacker Rui Pinto, a Robi Plus e a Danubio Finanzierungsleistungen Und Marketing GMBH são sociedades de fachada detidas por sociedades offshore dominadas por D’Onofrio. E porque razão Luciano D’Onofrio necessitava de tal esquema para entrar no negócio de Mangala (como no de Defour, de Joris Kayembe e de outros jogadores vendidos ao FC Porto)? Porque o empresário belga foi condenado em França em 2008 a dois anos de prisão, o que levou a FIFA a rejeitar a sua inscrição como agente desportivo.

A forma como Luciano D´Onofrio terá conseguido ganhar 3,9 milhões de euros com a transferência de Mangala do FC Porto para o Manchester City por alegadamente deter 10% dos direitos económicos do jogador francês também está a ser investigadada, tendo o empresário recebido igualmente 600 mil euros do FC Porto pela venda de Defour ao Anderlecht.

D’Onofrio está ainda ligado à maior contratação da história do FC Porto: Giovani Imbula, comprado ao Marselha por cerca de 20 milhões de euros. Além dos cerca de 477 mil euros que o MP e a AT imputam a Imbula por alegada vantagem patrimonial por rendimentos não declarados, o MP também investiga a comissão de intermediação de 1,5 milhões de euros que a sociedade Kick International Agency BV, alegadamente controlada por D’Onofrio, cobrou ao FC Porto pela posterior venda de Imbula ao Stoke City por 24 milhões de euros.