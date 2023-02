Online é conhecido como Zambrius. Fora dos ecrãs é Tomás Pedroso, um jovem de 22 anos, que vive na Ericeira com a família. A título profissional afirma exercer a “atividade de análise de falhas de sistemas”. Terá começado com apenas nove anos e diz que “nunca o fez com fins lucrativos”, uma vez que esta é a sua “paixão”. Para mostrar aos outros as “falhas de segurança”, mal dormia ou comia, estando sempre agarrado ao computador.

Foi Tomás Pedroso que fundou a Cyberteam, um grupo de hacktivistas que “se dedica à prática de atividades relacionadas com a exploração de vulnerabilidades de sites, de entidades públicas e privadas portuguesas” e estrangeiras “sem qualquer autorização dos seus titulares”. De acordo com um acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a que o Observador teve acesso, o grupo começou a operar em 2011, mas ganhou um “impulso renovador a partir de setembro de 2019, reivindicando os seus ‘ataques’ nas redes sociais, através de fotografias, capturas de ecrã ou outros meios”.

Proveniente de uma família “humilde”, “com baixo grau de escolarização” e com uma condição económica “fragilizada”, Zambrius, a quem foi diagnosticado um transtorno do défice de atenção e hiperatividade (TDAH), terá dificuldades em conversar com outras pessoas, o que o terá levado a refugiar-se na informática. É o “gosto” pelo mundo dos computadores e pela identificação de supostas falhas de segurança que o levam a aceder a sistemas do Benfica e da Altice, em 2020. Foi condenado, em janeiro de 2022, a seis anos de prisão por 28 crimes de acesso ilegítimo agravado, desvio de dados e dano informático — “realizados num lapso temporal de cerca de dez meses”. Neste momento, aguarda em liberdade o resultado do recurso que interpôs e continua a reivindicar ataques.

É principalmente através das redes sociais que faz publicações que servem de “aviso às pessoas” da “vulnerabilidade dos sistemas” a que é suspeito de aceder. Foi isso que fez com o ciberataque que afetou o Global Media Group. No Twitter, Tomás Pedroso escreveu sobre o ataque, apontando a autoria para um membro da Cyberteam, o “@madsyst3m”, que até ao momento ainda não fez qualquer comentário.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.