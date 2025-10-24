Futuro presidente do INEM contestado por modelo de socorro que aplicou nos Açores. "Portugueses devem ficar preocupados"

A chamada “sivização” do INEM — com o socorro assente em enfermeiros e bombeiros, ao invés de técnicos de emergência, enfermeiros e médicos (mesmo nos casos mais graves) — é outro ponto que promete, a ser implementado, gerar grande contestação no seio do INEM. “Este é um modelo que, além de ser muito caro — e o próprio relatório da IGF [Inspeção Geral de Finanças] ao INEM aponta que o modelo SIV é o mais dispendioso de todos —, é também ineficaz”, garante Rui Lázaro. Porquê? O dirigente sindical refere que “provoca uma maior demora na triagem e no acionamento dos meios de emergência e também na entrega do doentes ao hospital”.

A demora excessiva na triagem e na resposta é precisamente uma das conclusões que ressalta da auditoria do Tribunal de Contas ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, divulgada em dezembro de 2024. A auditoria aponta várias falhas ao sistema de emergência médica no arquipélago. Segundo o relatório, o tempo médio de resposta às situações de prioridade vermelha, as mais graves, e que atinge quase os nove minutos, não cumpre os padrões internacionais.

Auditoria do Tribunal de Contas apontou falhas ao serviço de emergência liderado por Luís Cabral

Para além disso, a auditoria realça também a elevada taxa de inoperacionalidade do Serviço de Suporte Imediato de Vida (de 9,27%). Uma taxa que, aponta o documento, está “relacionada essencialmente com a falta de meios humanos, designadamente recursos de enfermagem e de forma residual Tripulantes de Ambulância”. O relatório sublinha também que na terceira maior ilha dos Açores, o Faial, não existe socorro durante a noite e deixa críticas à vertente financeira, ao referir que não é possível apurar a conformidade dos valores pagos aos bombeiros voluntários dos Açores pelo serviço de transporte, uma vez que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do Açores não audita o número de quilómetros realizados.

O problema da escassez de enfermeiros, que também atinge os Açores (como sublinha o Tribunal de Contas), é a prova, dizem os técnicos de emergência, de que não seria possível replicar o modelo insular a nível nacional. “Seria necessário aumentar o número de enfermeiros de forma exponencial”, alerta Paulo Paço, o que, alerta, é “difícil” tendo em conta a falta de profissionais.

“O modelo dos Açores é seis vezes mais caro que o do INEM. E fica dependente de muitos enfermeiros, que o país não tem. O INEM teria de contratar milhares de enfermeiros. Não é exequível, porque não temos esses enfermeiros disponíveis no mercado”, corrobora o presidente do STEPH. Para além disso, o modelo dos Açores dispensa as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), tripulados por médicos, e acionadas habitualmente para os casos mais graves, algo que Rui Lázaro também critica. “A presença de médicos em qualquer serviço de emergência é fundamental, não só na vertente operacional mas também na vertente de regulação clínica”, defende.

“Estar a alterar o modelo por completo, ainda por cima substituindo-o por outro que o Tribunal de Contas classifica como dispendioso e ineficaz, [significará] que não se avizinham bons tempos para a emergência e para o socorro dos portugueses, que terão de ficar preocupados com o que terão pela frente”, alerta Rui Lázaro.

Em julho, quando foi contactado pelo Observador, Luís Cabral rebateu as críticas que já se faziam ouvir. “É um modelo que funciona e isso acaba por ser importante”, disse o médico, sublinhando que os Açores são a 4.ª melhor região da Europa na reversão de paragens cardiorrespiratórias.

Trabalhadores queriam continuidade de Sérgio Janeiro. Substituição criticada

Esta quinta-feira, o jornal Público noticiou que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, chamou o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, para uma reunião para lhe comunicar que vai ser substituído à frente do instituto. A decisão de não recondução do médico internista é o culminar de um processo atribulado, que foi desencadeado pela demissão de Luís Meira, no ano passado. O concurso para a seleção do presidente do INEM foi lançado a 14 de novembro de 2024, logo a seguir à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar — que esteve associado à morte de três pessoas. Nessa altura, já Sérgio Janeiro ocupava o cargo em regime de substituição desde julho, tendo sido escolhido por Ana Paula Martins depois da saída de Luís Meira.

No entanto, a CReSAP não chegou a concluir o concurso lançado em novembro, por falta de candidatos para completar a chamada short list, que tem de incluir três nomes válidos. Assim, a 3 de janeiro de 2025 foi aberto um novo concurso para o lugar de presidente (juntamente com um outro destinado a preencher o lugar de vogal), e que foi concluído cerca de mês e meio depois. A 19 de fevereiro, a CReSAP enviou a short list ao Ministério da Saúde, na qual constava o nome de Sérgio Janeiro, Luís Cabral e do médico intensivista Nelson Pereira.

O governo caiu entretanto, e o processo arrastou-se. Ao que o Observador apurou, o Ministério da Saúde quis esperar pela conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica Independente (entretanto nomeada com a tarefa de avaliar o funcionamento do instituto e reformar o INEM) para comunicar formalmente a saída a Sérgio Janeiro. Isto embora a decisão de nomear Luís Cabral já tenha sido tomada há bastante mais tempo.

A decisão de não reconduzir no cargo Sérgio Janeiro é criticada pelos trabalhadores ouvidos pelo Observador. “O Dr. Sérgio Janeiro fez trabalho notável, conseguiu resolver problemas-chave (helicópteros, fez reformas no CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes], deu passos importantes na área da formação, fez renovação da frota) e foi um homem de consensos. Foi um pacificador”, diz ao Observador o médico Vítor Almeida, que foi convidado para liderar o INEM em julho do ano passado. Chegou a aceitar o convite da ministra da Saúde, mas desistiu alegando falta de meios financeiros e condições para assumir a presidência.

O médico, que trabalha no INEM, diz que o instituto está agora “numa fase de estabilidade”, e que não é desejável uma mudança de liderança nesta altura. “Não podemos andar constantemente em mudanças. Esta mudança preocupa-me e deve preocupar os portugueses. Estando o INEM numa fase de estabilização, com reforço de meios e com problemas-chave praticamente resolvidos, surpreende-me esta mudança de rumo, que me deixa apreensivo e que deve deixar os portugueses apreensivos”, refere Vítor Almeida, recusando tecer mais comentários acerca do colega Luís Cabral. O médico adianta que já foi chamado pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, que deverá iniciar os trabalhos nas próximas semanas, e que responderá a todas as perguntas na Assembleia da República.

Já o presidente do STEPH também critica a mudança na liderança do INEM. “Era sensato apostar na continuidade. O INEM apresenta uma melhoria no tempo de atendimento, melhoria na redução do número de ambulâncias paradas por falta de técnicos, o INEM conseguiu contratar mais técnicos. E por isso é de todo desajustada esta alteração, sobretudo quando estamos a poucos dias de conhecer o relatório da CTI que vai propor a refundação do INEM”, refere Rui Lázaro.