Garcia de Orta ainda só contratou quatro dos sete obstetras anunciados por Ana Paula Martins. Ministra culpa administração do hospital

“É insustentável termos a Península de Setúbal, como aconteceu este fim de semana, sem uma única urgência aberta. Isso não é possível”, disse Ana Paula Martins aos jornalistas minutos mais tarde. A ministra decidiu, assim, apontar responsabilidades ao atual Conselho de Administração da ULS Almada-Seixal, liderado pelo médico internista e militante do PSD Pedro Azevedo, nomeado em fevereiro deste ano.

Segundo apurou o Observador, a ministra ficou desagradada com o encerramento de todas as urgências obstétricas da Península de Setúbal e, particularmente, com a falha nas escalas do Garcia de Orta — uma situação que já levara Ana Paula Martins a afastar, há um ano, o anterior Conselho de Administração da ULS Almada-Seixal, liderado por Teresa Luciano. Ainda esta segunda-feira, a ministra da Saúde convocou os presidentes das ULS da Península de Setúbal (Almada-Seixal, Arrábida e Arco Ribeirinho) para uma reunião de emergência com o objetivo de tentar resolver o problema da Obstetrícia na margem sul do Tejo.

À saída, apenas o diretor do Executivo do SNS falou aos jornalistas, para garantir que “brevemente” haverá novidades sobre o tema. “Fizemos o diagnóstico da situação, analisámos a solução e, agora, a senhora ministra tem os elementos para tomar a decisão”, disse Álvaro Almeida, sem adiantar mais detalhes. “Tivemos uma reunião de trabalho e demos à senhora ministra os elementos necessários para que ela possa tomar decisões e ela, depois, anunciará as decisões que entender tomar”, insistiu.

Dos quatro médicos que entraram, dois já prestavam serviço como tarefeiros

Até agora, apenas quatro médicos já assinaram contrato com o Garcia de Orta, sendo que está em curso o processo de contratação de outros dois, confirma fonte hospitalar ao Observador. De entre os quatro especialistas já contratados, pelo menos dois vieram do setor privado, sendo um deles o futuro diretor de serviço: Pedro Rocha, recrutado ao grupo Luz Saúde.

Há ainda duas médicas que já trabalham com o serviço em regime de prestação de serviços e que aceitaram vincular-se à ULS, apurou o Observador junto de fonte do Garcia de Orta. Os quatro novos médicos não saíram, contudo, em bloco de um único hospital privado. “Não vieram todos do mesmo sítio”, garante a mesma fonte.

Todos os quatro especialistas entraram ao abrigo das chamadas “vagas carenciadas”, que lhes permite aceder a uma majoração do vencimento em torno dos 40%, e outras vantagens, como ter direito a mais dias de férias por ano, apoio aos filhos e pagamento das despesas de deslocação. Ainda há outras duas vagas carenciadas por preencher, depois de o Ministério da Saúde ter adicionado três vagas deste tipo às três que tinham sido abertas para a especialidade de Ginecologia/Obstetrícia no Garcia de Orta no concurso lançado em abril para a contratação de médicos.

Apesar da falha registada este fim de semana no Garcia de Orta (que levou ao colapso de toda a resposta obstétrica na Península de Setúbal), o reforço do serviço com quatro especialistas desde o início de setembro tem tido impacto no funcionamento da urgência. Se, antes durante o verão, o serviço de urgência fechava três a quatro dias por semana, de há duas semanas para cá as escalas têm sido garantidas na totalidade. “Desde dia 1 de setembro, têm estado sempre abertos. Começou a notar-se uma grande diferença e, para nós, a sobrecarga não é tão grande“, diz ao Observador o diretor do serviço de Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. “Houve um esforço grande do Garcia de Orta”, garante. António Pinto de Almeida lidera um serviço também muito carenciado, que conta com apenas nove médicos e que tem vindo a perder especialistas.