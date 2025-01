Guerra judicial sobre Centro Comercial Stop sem fim à vista. Rui Moreira pode ser chamado a depor

A disputa em tribunal por uma solução para o Centro Comercial Stop, no Porto, não tem fim à vista. De um lado, os proprietários do edifício, do outro, os donos do terreno vizinho e, no meio, a porta de uma saída de emergência, que foi fechada com tijolos e cimento e que, a partir desse momento, ficou sem utilização possível. Na próxima semana, o caso — que a Rádio Observador recupera no programa Onde Pára o Caso — volta a ser discutido no Tribunal Cível do Porto. A autarquia tem procurado manter-se à margem da guerra judicial, mas Rui Moreira pode mesmo ser chamado a intervir (pelo menos, como testemunha).

O Centro Comercial Stop, edifício construído no início dos anos 80 e que é utilizado como espaço predominantemente cultural há mais de 20, espera pelo dia em que vai estar em situação de legalidade. O principal obstáculo à regularização do edifício, neste momento, é a saída de emergência que faz ligação com um terreno vizinho, uma situação que foi alvo de um processo em tribunal iniciado pelo Stop contra o dono da propriedade, a empresa Imóveis e Empreendimentos Hoteleiros.

As duas partes estão a ter dificuldades em chegar a um acordo no processo que tem uma audiência marcada para o dia 15 de janeiro, no Tribunal Cível do Porto. A ação foi interposta pela advogada Maria Neves que, ao Observador, esclarece que não vai abandonar a causa “até que os músicos tenham a estabilidade que merecem”.

A solução temporária da Câmara para um edifício ilegal

Foi em 18 de julho de 2023 que a Câmara Municipal do Porto mandou encerrar o centro comercial, por falta de condições de segurança. Rui Moreira, presidente da autarquia, disse então aos jornalistas que o Stop era “uma bomba relógio” e garantiu que não iria “permitir riscos para os utilizadores do espaço, em última análise, para os músicos”. Mais de uma centena de lojas foi selada pela Polícia Municipal e cerca de 500 músicos ficaram sem espaço para as suas atuações. Para responder ao problema, a autarquia sugeriu duas hipóteses: a utilização dos dois pisos superiores do Silo Auto — um parque de estacionamento de carros no centro da cidade — ou a utilização da Escola Básica Dr. Augusto César Pires de Lima, no Bonfim. Nenhuma das soluções foi do agrado dos músicos.

Na esfera política, os partidos não ficaram indiferentes à situação precária dos músicos. José Soeiro, deputado eleito pelo Bloco de Esquerda, um dos partidos que me envolveu neste caso, sublinhou que durante décadas o Stop consistiu numa “verdadeira casa da música” da cidade, com artistas que não mereciam “ser despejados sem aviso” e sem um plano de futuro. Também o PCP, através das redes sociais, criticou o executivo de Rui Moreira por ter retirado centenas de profissionais do local de trabalho sem uma solução à vista.

Os utilizadores do Stop saíram várias vezes à rua em protesto e a Câmara Municipal do Porto acabou por apresentar uma solução temporária que consistia em ter os bombeiros à porta do edifício 12 horas por dia, durante o período de funcionamento do espaço. A situação manteve-se durante quase um ano e, no passado mês de julho, o Regimento de Sapadores do Porto foi dispensado, depois de uma inspeção ter concluído que estavam reunidas as condições de segurança. Entre as medidas aplicadas, foram instalados extintores e armada uma rede de incêndio.

Ferreira da Silva, antigo administrador do centro comercial, abandonou funções e foi substituído por Isabel Vieira, João Guimarães, Cláudia Fernandes e Vladimiro Pereira, que gerem atualmente o espaço e têm realizado várias intervenções para melhorar as condições de segurança. Em simultâneo, a Câmara Municipal do Porto avançou com um processo de classificação do imóvel como de Interesse Municipal, para proteger o edifício de eventual especulação.

Ao Observador, o departamento de Património Cultural da cidade adianta que a atribuição do estatuto já recebeu luz verde. Da parte da autarquia, ficou por cumprir a vontade de comprar os cinemas do Stop ou até mesmo a totalidade do edifício. Apesar de implementadas as medidas excecionais, continuou por resolver a questão da porta de segurança que, alegadamente, terá sido vedada pelo proprietário do terreno nas traseiras do Stop e que resultou numa ação judicial.

Arrogância, superioridade e bullying. Advogada do Stop não poupa réu no processo

Maria Neves interpôs uma providência cautelar para que, pelo menos enquanto o processo não tem desfecho, a IME — Imóveis e Investimentos Hoteleiros, desbloqueasse a saída de emergência tapada à revelia do Stop com uma parede de alvenaria. “Por sentença proferida nos autos, [o tribunal] reconheceu que a parede impedia a passagem e como tal deve ser demolida”, pode ler-se no auto principal do processo que decorre no tribunal cível do Porto e que o Observador consultou. Só que a decisão foi contestada e a construção permanece.