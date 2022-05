Há uma guerra de hackers no Telegram. Recrutam "espiões" e vazam informação da Rússia e da Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Nós, GhostSec, condenamos as ações da Rússia e decidimos levar a guerra às suas infraestruturas, que são, aliás, terríveis”

Não é a primeira vez que o Ghost Security Group, uma organização que se assume como contraterrorista e de oposição a todas as ações que usam a internet como arma, entra numa guerra. Os seus membros já o fizeram pela Síria e contra o Estado Islâmico, e estão agora ativos ao lado da Ucrânia, contra a Rússia. E não estão sozinhos. Há cerca de uma centena de grupos semelhantes identificados: uns lutam ao lado da Ucrânia a tentar enfraquecer as infraestruturas russas com ciberataques; os restantes estão do lado oposto da batalha, o da Rússia. Uma guerra digital que mereceu, há dias, um aviso do Centro Nacional de Cibersegurança (CNSC), que desaconselha a participação de cidadãos portugueses nos ataques.

“A realização de ciberataques neste contexto pode revelar-se contrária a esforços diplomáticos em curso ou causar danos que possam vir a ser imputados a Portugal, o que obrigaria a que estes atos fossem tratados pelas autoridades como criminalmente relevantes”, avisou o CNSC.

Desde o início do conflito que a conta do Ghost Security Group na rede social Telegram deixou de se focar no Médio Oriente. Logo no dia 25 de fevereiro, sob a hashtag #OpRussia e quando foi feito o anúncio sobre a nova missão, os elementos deste grupo — que operam sob anonimato no mundo inteiro — conseguiram mandar abaixo um site militar russo e obter os IP dos computadores onde trabalhavam, de forma a tentar perceber quais estavam a tentar derrubar as infraestruturas ucranianas. Desde então têm conseguido aceder a vários computadores cujas informações vão vazando através do Telegram.

Numa publicação a 1 de março, o mesmo grupo informava que já tinham sido feitos vários ataques até então e publicava um link com dados obtidos nos sites do governo (gov.ru) e em economy.gov.ru. Não eram os únicos a fazê-lo. O grupo Anonymous, mal os russos entraram em território ucraniano, juntou-se ao Ghost Security e a outros grupos na mesma guerra cibernética, como aliás anunciou no Twitter nesse dia.

Logo no início do conflito, Yegor Aushev, que tem uma empresa de cibersegurança na Ucrânia, respondendo a um apelo do governo de Zelensky, lançava na rede social Facebook a operação ““ ̶f̶u̶c̶k̶ HACK RUSSIA” dirigida sobretudo as estruturas militares e mais relevantes da Rússia. “No escopo estão TODOS os alvos que a Rússia está a bombardear na Ucrânia – militares, civis, objetos de infraestrutura crítica –, mas na Rússia”. Dias depois, o grupo Anonymous mandava-lhe um e-mail com o balanço dos primeiros ataques: 1.500 sites russos e bielorrussos derrubados em apenas 72 horas.