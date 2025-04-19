João Maria Tudela, o cantor romântico que era um agente secreto

O engenheiro envolvia-se em tudo, ao mínimo pormenor, recorda Íris Maria, que seria eleita Miss Moçambique e Miss Portugal em 1972. “Ele normalmente gostava de escolher os vestidos. E para mim tinha escolhido um lilás, mas as costureiras decidiram mudar à última hora. E depois era a prova. Nós sabíamos que tínhamos de estar lá naquela hora, porque o engenheiro ia lá para nos ver. Nós vestidas, e ele dava o seu parecer: ‘Fica bem, fica mal, mais decotado, menos decotado…’. Quando chega a minha vez, eu vou toda muito descontraída, com o meu vestido, para ele ver qual era a opinião dele. Ele fica muito sério, e diz assim: “Esta não é a cor do vestido que eu escolhi para a Íris!”. E as costureiras dizem: ‘Ó Sr. Engenheiro, pois não é, o Sr. Engenheiro tinha escolhido este, mas achámos assim uma cor mais mais pálida para ela, este verde é melhor para fazer sobressair os olhos…’. Ao que ele responde: ´Não, não. Foi aquele lilás que eu escolhi, é aquele que vai ser!”

Naquele tempo, as misses que vinham das colónias para participar no concurso da Miss Portugal causavam uma enorme sensação em Lisboa, recorda Irís. “Nós depois vínhamos muito morenas da praia. Aqui era inverno, eram todas muito branquinhas. E nós dávamos mais nas vistas. E depois era a maneira de vestir. As pessoas não estavam habituadas às nossas roupas descontraídas. Aqui, quais eram os trajes regionais? Era o folclore, as saias compridas. Nós éramos mais descascadas, mostrávamos mais o nosso corpo. Eram trajes que não era normal ver cá. E, para aqui, fez um grande sucesso.”

Só por si, as misses Moçambicanas já sobressaiam. Mas era preciso garantir que ganhavam mesmo. E essa foi uma das missões do agente Tudela, que se servia do seu à vontade e da rede social para montar uma verdadeira campanha de influência. Convida o filho de uma das juradas, um rapaz “educado e respeitador”, para acompanhante permanente das candidatas de Moçambique. Leva outro jurado a jantar duas vezes, e oferece-lhe um isqueiro caro. E ainda dá a outro uma gravata Dior e um disco com canções dele.

A campanha pode ter ajudado, mas todos reconheciam que Íris tinha, de facto, uma beleza fora do comum. É eleita Miss Portugal. Um ano antes, João Maria Tudela já sido enviado por Jardim para Londres com uma outra missão: garantir que a moçambicana Ana Paula Almeida, que iria representar Portugal no concurso de Miss Mundo, conseguiria ficar no top 5, dando assim palco internacional a Moçambique.

O “cantor-agente secreto” pede quinhentos contos a Jardim para executar o plano. Usa parte do dinheiro para comprar filigranas que oferece às outras 75 adversárias de Ana Paula, com 75 cartões assinados em nome dela. O título de “Miss Simpatia” estava ganho. Para garantir que a imprensa repara na moçambicana, coloca-a a distribuir brinquedos a crianças pobres numa ação de caridade. Mas o golpe de mestre acontece num jantar presidido por Lord Louis Mountbatten, tio do príncipe Filipe, o marido da Rainha Isabel II. Ana Paula aparece vestida com uma saia muito curta e apenas com missangas de Moçambique a cobrir-lhe peito. Quando é chamada ao palco para ser apresentada, Lord Mountbatten não se contém. “Miss Portugal, can we have another look, please”. No dia seguinte, o episódio estava nas páginas de todos os principais tabloides britânicos.

O certo é que resultou. Ana Paula Almeida conquistou um impressionante terceiro lugar no concurso de Miss Mundo, até hoje a melhor classificação de sempre de uma candidata enviada por Portugal a um certame de beleza internacional.

João Maria Tudela garante que, no final de tudo, quando chegou a Lisboa, ainda lhe sobrava dinheiro na mala. Jorge Jardim estava tão contente com o resultado que nem lhe pediu nada de volta.

Mas nem tudo andava à volta de misses e músicas para o agente João Maria Tudela. O cantor também esteve envolvido em operações para desestabilizar e, no limite, provocar mesmo um golpe de Estado num país estratégico para a situação em Moçambique.

A Tanzânia, que faz fronteira a norte, era o principal apoiante dos guerrilheiros da FRELIMO, o movimento que lutava pela independência. Em 1970 chega a estar pensada a operação “Diamante Azul”, que tem como objetivo destruir as bases da FRELIMO naquele país e aniquilar o movimento. Mas depois do fracasso da “Operação Mar Verde” na República da Guiné — onde os portugueses pretendiam fazer o mesmo com o PAIGC — e das críticas da comunidade internacional a Portugal, a “Diamante Azul” nunca foi para a frente.

A segunda ação passava pela desestabilização interna da Tanzânia e pelo apoio à oposição com vista a preparar um golpe de Estado. E é aqui que Jardim, e Tudela, vão ter um papel importante no apoio ao líder da oposição, Oscar Kambona.

Tudela tinha como missão acompanhar Kambona e dar-lhe todo o apoio necessário. No final de 1972, o líder da oposição tanzaniana chega a passar três meses em Portugal, antes de seguir para a Suíça. Tinha o nome de código “Jack” na correspondência entre Tudela e Jorge Jardim.

A pedido de Jardim, o Estado Português financiou-lhe as despesas. “Não se fazem revoluções sem dinheiro”, dizia Kambona. O dinheiro entrou mesmo na conta da Suíça. A revolução é que nunca aconteceu.

Jardim foi ainda responsável, a título pessoal, por uma das mais incríveis operações de propaganda contra o regime da Tanzânia. Em setembro de 1971, descolou de Moçambique aos comandos do seu pequeno avião, voou até à capital do país e atirou centenas de folhetos de apoio à oposição por cima de um estádio cheio.

Recordaria mais tarde que muitos disseram que seria impossível. Para ir e vir era preciso voar durante mais de 5 horas, sem qualquer possibilidade de abastecimento. Quanto voltou a aterrar em Moçambique, o combustível estava praticamente no fim. Mais 20 minutos e não tinha regressado a casa naquele dia.

De playboy a pai de família

Jorge Jardim tinha um plano para a independência de Moçambique que nunca chega a ser concretizado. A revolução de abril de 1974 em Portugal troca-lhe as voltas, embora, para muitos, o plano estivesse condenado à partida. Depois da revolução, Jardim acaba por ser alvo de uma mandado de captura por parte do novo poder revolucionário e exila-se em Madrid, nunca mais regressando a Moçambique.

João Maria Tudela — que na manhã do dia 25 de abril foi mesmo a primeira pessoa que ligou a Jardim a avisar que a revolução estava em curso — também acaba por sofrer com a associação ao engenheiro, afirma o filho do cantor. “O meu pai chegou a ser preso e levado para Caxias. Creio que esteve dois ou três dias preso. Acabou por ser libertado por intervenção do Otelo Saraiva de Carvalho, de quem o meu pai também era amigo.”

Mas Tudela iria viver um segundo auge depois da revolução, em especial a partir dos anos 80. Em 1987 é produtor e apresentador do programa “Noites de Gala”, que era gravado no Casino Estoril para a RTP, e que alcança um enorme sucesso.

Foi também com o programa que a vida de Tudela mudou. Já perto dos 60 anos de idade decidiu que era finalmente altura de deixar para trás a vida de “playboy”. É durante as “Noites de Gala” no Casino Estoril que conhece Filomena, a futura mulher. “Na altura, a minha mãe era professora de Educação Física. Dava aulas no Ginásio Cultural Português e tinha uma classe que se chamava “As Senhorinhas”. O programa do meu pai tinha um momento dedicado à juventude, e numa das noites decide convidar a classe da minha mãe. Conhecem-se aí”, recorda hoje o filho de ambos.

Filomena era cerca de trinta anos mais nova. Tudela acaba por casar-se aos 60 anos. “Foi o meu primeiro casamento. Eu fui, o que costuma dizer, um bon vivant. Diverti-me, gozei, conheci o mundo…”. O primeiro filho, João Maria Bastos Carreira, nasce em 1991 e fica com o mesmo nome do pai. “Eu nasci quando o meu pai já tinha 61 anos, estava a caminhar para os 62. E gostava muito de poder passar o seu nome a um neto, mas tinha a noção de que já não iria viver tempo suficiente para eu ter outro nome e o nome do meu pai passar para o meu filho. E, portanto, deu-me o nome dele a mim. Quando eu tiver um filho, obviamente vai chamar-se João Maria. Não por mim, mas pelo avô que já não conheceu.”