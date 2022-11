Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Kirill Stremousov nasceu na Ucrânia, mais concretamente em Holmivskyi (no oblast de Donetsk), mas é um fervoroso colaboracionista pró-Rússia. Acusado de traição pelas autoridades ucranianas, aos 45 anos é o vice-presidente da administração russa de Kherson. Bastante ativo nas redes sociais, é ele quem tem informado o mundo sobre o que se passa na cidade — ainda que possa estar a ser apenas a voz e o rosto de uma estratégia de contra-informação com o objetivo de criar uma armadilha para atrair as tropas de Kiev.

Na quinta-feira, Kirill Stremousov veio a público dizer aquilo que parecia indicar uma retirada militar russa de Kherson. “Muito provavelmente as nossas unidades e os nossos soldados vão abandonar e vão deslocar-se para a margem esquerda [oriental]” do rio Dnipro, afastando-se do centro urbano. Estas palavras surgiram pouco depois de a bandeira russa deixar de estar hasteada no centro administrativo de Kherson, o que deu origem a várias conjeturas sobre o que se passava no território que está desde março sob o controlo da Rússia (foi aliás o primeiro a ser controlado pelos homens de Putin depois da invasão).

Passadas mais de 24 horas, nas redes sociais, o administrador pró-russo voltou a pronunciar-se publicamente sobre a situação de Kherson. Por um lado, apelou novamente a que os civis saíssem o mais rapidamente possível da cidade da cidade; por outro, pareceu dar sustentação às dúvidas ucranianas de que tudo não passará de uma armadilha: Kirill Stremousov garantiu que a “Rússia vencerá” e avisou que poderá vir aí uma guerra urbana.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.