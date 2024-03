A praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, foi o palco da primeira etapa da Liga MEO Surf deste ano, Allianz Figueira Pro. Entre apoiantes e surfistas, foram centenas as pessoas que até aqui se deslocaram para assistir ao pontapé de partida da competição. Ou melhor, ao primeiro apanhar de onda. De 22 a 24 de março, 97 surfistas ergueram as suas pranchas, prontos para dar tudo no mar, debaixo de muito sol e por cima de ondas de mais de um metro. Consideradas as mais perfeitas até então.

A Liga MEO Surf 2024 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Bom Petisco, Go Chill, Corona, Somersby, Waikiki, Rip Curl, o parceiro de sustentabilidade Jerónimo Martins, o apoio local da Câmara Municipal da Figueira da Foz e o apoio técnico da Associação de Surf da Figueira da Foz e da Federação Portuguesa de Surf.

Além da competição na água, e ao longo dos três dias, o Allianz Figueira Pro realizou ações de sensibilização ambiental na praia, a cargo do Grupo Jerónimo Martins e do seu programa “Amar o Mar” em conjunto com o Pingo Doce. Estas sessões pedagógicas contaram com cerca de 100 alunos de escolas do concelho da Figueira da Foz que participaram numa palestra educativa e limpeza de praia, aprendendo conceitos importantes ligados à importância da preservação e biodiversidade dos oceanos.

Em termos de prémios paralelos, o Allianz Figueira Pro incluiu também o Best Wave (melhor onda da etapa); Bom Petisco Girls Score (melhor pontuação exclusivamente dedicada às senhoras), Go Chill Expression Session (melhores manobras tanto no masculino como no feminino), Waversby Round (melhor performance desportiva no round 3), Waikiki Junior Award (melhor surfista júnior em competição) e ainda os prémios reservados aos melhores surfistas locais da Figueira da Foz.

Mas vamos ao que importa: o dia em que tudo começou.

Com ondas de 0,5m a 1m, o dia 22 começou às 08h35 da manhã, altura em que foi dado o início das corridas que marcariam o primeiro dia da 1.ª etapa da competição. Desta fase da competição, foi de destacar:

Luís Perloiro, ao realizar o melhor score do dia com 15.25 pontos levando para casa também a melhor onda do primeiro dia de competição com 7.75 pontos;

João Roque Pinho, jovem que integra a nova geração do surf nacional, foi outro dos surfistas em evidência tendo mostrado boas manobras naquela que foi a segunda melhor onda do dia com 7.50 pontos;

Ivo Cação, surfista local da Figueira da Foz, qualificou-se igualmente para a fase seguinte da prova na 2ª posição com 8.25 pontos atrás do surfista de Peniche, Guilherme Fonseca, que venceu a disputa com 9.35 pontos.

2.º dia: entrada da prova feminina

Ondas clássicas e consistentes de 1,5m com vento offshore receberam as estrelas do surf nacional que integram a 1ª divisão do surf português. O dia foi recheado de ação e nada menos do que a excelência presenteou quem assistia a todo o espetáculo. Foi o momento da segunda e terceira ronda masculina e das duas primeiras rondas femininas, marcando assim a estreia do surf feminino na edição deste ano da Liga MEO Surf. A reter:

• Guilherme Ribeiro fez o melhor score masculino do dia, com 14.90 pontos, e Luís Perloiro efetuou a melhor onda, com 8.25 pontos, ocupando assim o 2º lugar. Os dois atletas qualificaram-se mais à frente, no round 3, para os quartos-de-final, onde vão defrontar-se já em formato man-on-man;

• Tomás Fernandes foi outro dos protagonistas do dia, efetuando o segundo melhor score do evento com 14.50 pontos;

• A nova geração voltou a dar cartas com Tiago Stock a qualificar-se pela primeira vez para os quartos-de-final de uma etapa da Liga MEO Surf.

• Na prova feminina, a vice-campeã nacional Gabriela Dinis realizou o melhor score do dia com 16.50 pontos e, ainda, a melhor onda, com 9.00 pontos.

• Halley Batista e Francisca Veselko venceram as Go Chill Expression Session.

3.º dia: o dia de todas as decisões

As emoções estiveram ao rubro naquele que foi o último dia desta etapa e também a derradeira disputa pelos títulos máximos do surf português. O nível de surf demonstrado voltou a ser de elevada qualidade, com ondas de 1m a brindar os agora vencedores: Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot. Na final masculina, o surfista da Ericeira começou forte a impor pressão em Tiago Stock logo com a sua segunda onda. No final, terminou a prova com 14.35 pontos, contra os 11.80 pontos do adversário. “Sinto que tive uma boa prestação ao longo do campeonato todo. Já tinha feito umas meias-finais aqui na Figueira. Estiverem boas ondas durante o campeonato, por isso, fico muito contente por ganhar aqui”, partilha o vencedor, não deixando de saudar o colega: “O Tiago Stock é um miúdo com um grande potencial, parabéns a ele pelo campeonato que fez. Agora quero chegar ao Porto e disputar o campeonato, e acima de tudo, mostrar o meu surf desde que me sinta feliz”.

O que é certo é que o 2.º lugar é também uma conquista histórica para o percurso de Tiago Stock. Com apenas 18 anos, o surfista foi um nome constante ao longo de todo o evento, acabando por efetuar a melhor onda e melhor score de toda a prova – com 8.50 e 15.60 pontos, respetivamente.

Já na final feminina, a campeã desta prova em 2023, Gabriela Dinis, começou por liderar no início, mas a ex-campeã nacional, Teresa Bonvalot, foi construindo o seu score de forma progressiva, vencendo pela 4ª vez esta etapa na sua carreira, com o score de 13.10 contra 11.85 da atual vice-campeã nacional. “Uma vez mais, a Figueira deu-nos o melhor de si. Tentei fazer o melhor surf e depois, mais perto do final, consegui apanhar a melhor onda da bateria o que acabou por fazer a diferença”, palavras da vencedora, que acrescenta: “Saio daqui com um boost de confiança para as etapas que aí vêm”.

Com estes resultados no currículo, Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot vão, assim, vestir a licra amarela Go CHill na próxima etapa da Liga MEO Surf, saindo na frente da liderança da Allianz Triple Crown, troféu especial no conjunto das etapas da Figueira da Foz, Ericeira e Ribeira Grande.

Pontuação ↓ Mostrar ↑ Esconder Final masculina: Tomás Fernandes 14,75 x Tiago Stock 11,80 pontos

Final feminina: Teresa Bonvalot 13,10 x Gabriela Dinis 11,85 pontos

Best Wave: Gabriela Dinis, 9,00 pontos

Bom Petisco Girls Score: Francisca Veselko, 16,50 pontos

Waversby Round: Tomás Fernandes, 14,50 pontos

Go Chill Expression Session: Halley Batista e Francisca Veselko

Waikiki Junior Award: Jaime Veselko

Figueira da Foz Best Surfer: Ivo Cação

Feitas as contas e atribuídos os resultados, foi mais uma etapa de sucesso, marcando assim o início de uma competição que se quer renhida e com a excelência de sempre. O aumento da qualidade do surf feminino fez-se sentir nesta etapa e o talento das novas gerações foi também um dos pontos que pautaram estes três dias de competição muito intensa. Surfada a primeira onda, fica a vontade de fazer mais e melhor e de nos fazermos aos próximos mares.

Por isso, aponte na agenda: a Liga MEO Surf volta já no próximo mês para a segunda etapa da temporada, com o Somersby Porto Pro, entre os dias 12 a 14 de abril, na Praia de Matosinhos, no Porto.