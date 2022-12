Era uma acusação inevitável. Desde que o Observador revelou em exclusivo em abril de 2018 que Manuel Pinho tinha recebido uma avença mensal de 14.963,94 euros da sociedade offshore Espírito Santo Enterprises, o famoso saco azul do Grupo Espírito Santo (GES), enquanto foi ministro da Economia do Governo de José Sócrates, que era uma questão de tempo até o Ministério Público (MP) encontrar indícios de alegados favorecimentos do grupo liderado por Ricardo Salgado.

Mais do que um “mero informador” de Salgado, Pinho é classificado na acusação deduzida esta quinta-feira como “um verdadeiro agente infiltrado do BES/GES no Governo da República” que, como contrapartida, terá recebido cerca de 2,1 milhões de euros entre julho de 2002 e abril de 2014 do saco azul da ES Enterprises e outras alegadas contrapartidas que lhe foram concedidas a si e à sua mulher Alexandra.

Pior: Pinho, que era quadro do BES desde 1994, começou a receber do saco azul do GES precisamente a partir daquela altura. Tal como os membros da família Espírito Santo e os quadros de maior confiança, como demonstram estas investigações do Observador à origem dos “suplementos remuneratórios” do GES publicadas em 2016 e 2018.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.