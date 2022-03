Manuel Pinho. "Assumo: usei de uma 'habilidade' para não revelar o meu património quando entrei para o Governo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa longa explicação por escrito que foi apreendida pelo Ministério Público (MP) no final de fevereiro, Manuel Pinho confessa que fez uma “habilidade” para continuar a receber a avença mensal cerca de 15 mil euros da sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o famoso saco azul do GES, após ter tomado posse como ministro da Economia de José Sócrates. Assume que tal “é moralmente condenável” e que “não o devia ter feito”.

Diz ainda que fundou em 2010 uma sociedade offshore (a Blackwade) para comprar um apartamento no centro de Nova Iorque por cerca de um milhão de euros, de forma a evitar pagar “direitos de sucessão.” O seu ato de ‘contrição’ escrito, contudo, fica-se por aí.

Pinho escreve depois que “quem tem de dar explicações é quem mandou fazer as transferências” para a conta da sociedade offshore Tartaruga Fonndation que o próprio Pinho e a mulher detinham no Banque Privée Espírito Santo e não ele. Porquê? Porque diz que que ambos desconheciam que a esmagadora maioria das transferências mensais de cerca de 15 mil euros tivessem sido feitas entre 2005 e 2009, durante todo o seu mandato de ministro da Economia. “Não recebia extratos bancários”, justifica.

Manuel Pinho diz que detetou apenas duas transferências e que a sua mulher e ele próprio pediram a Ricardo Salgado e ao BES para pararem com as mesmas. Só após a falência do Banque Privée Espírito Santo, em 2014, é que Pinho diz ter descoberto que continuou a receber 14.963,94 euros da ES Enterprises. No total, Pinho recebeu um total de 2.110.672, 80 euros entre julho de 2002 e abril de 2014 do saco azul do GES. “Ficamos admiradissímos”, diz, numa alusão a si e à sua mulher Alexandra.

Sá Fernandes”: “Manuel Pinho nunca recebeu qualquer avença do BES”

Os vários textos que terão sido escritos por Manuel Pinho foram apreendidos no dia 23 de fevereiro na Quinta do Assento (Braga), a casa onde está em prisão domiciliária. O Observador confrontou Ricardo Sá Fernandes, o advogado de Manuel Pinho, com todas as transcrições dos documentos apreendidos que fazem parte de um despacho dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto datado de 17 de março.

“Não posso nem devo comentar o material apreendido pelo Ministério Público”, começou por afirmar Sá Fernandes. “Contudo, em defesa da dignidade do meu cliente, posso adiantar que o MP está na posse de informação que contradiz, total e incontornavelmente, as teses que tem defendido.”

Sem querer abordar especificamente nenhuma das afirmações que terá sido escritas por Manuel Pinho (essa é, pelo menos, a certeza do MP), Sá Fernandes afirma peremptoriamente “que o ex-ministro nunca recebeu qualquer avença do BES durante o período em que esteve no Governo”.

Ou seja, o advogado contesta que o seu cliente tenha recebido mensalmente cerca de 15 mil euros da ES Enterprises — valor que foi confirmado pelo Observador nos extratos bancários da empresa do saco azul do GES como tendo saído em direção de diversas sociedades offshore de Manuel Pinho.

Por isso mesmo, e além de “não ter património por declarar ou impostos por pagar”, Sá Fernandes assegura que o “dr. Manuel Pinho não foi corrompido por ninguém”, reafirmando uma expressão que o ex-ministro sempre disse: “nunca recebeu nada que não lhe fosse devido”.

Por último, Ricardo Sá Fernandes “aguarda que o MP deduz a acusação” pela qual o seu cliente “espera há mais de dez anos”. Só nessa altura é que Manuel Pinho “apresentará a sua defesa e assumirá as responsabilidades pelas faltas em que tenha incorrido”, sendo certo que, assegura o advogado, que Pinho “não tem património que lhe permita pagar a caução [no valor de seis milhões de euros] que lhe foi arbitrada”

O “Caranguejo”: “Era mais importante servir o país e não tive alternativa” à “habilidade”

Num dos textos apreendidos a Pinho, intitulado “Caranguejo”, o ex-ministro diz claramente: “Assumo que usei de uma ‘habilidade’ para não revelar totalmente o meu património quando entrei para o Governo. Não o devia ter feito, mas a contrapartida teria sido continuar a gozar de um lugar tremendamente bem pago e em que fazia pouco, usufruir de férias de luxo e viajar em classe negócios”.