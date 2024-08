'Mercatinder'. É ou não verdade que há uma hora para encontrar o amor nos supermercados Mercadona?

No entanto, estas características de ponto de encontro sentimental da cadeia não surgiram apenas agora: há quem recorde que este ‘horário do flirt’ não é algo novo e que a primeira vez que foi referido foi em 2017 durante o programa First Dates, quando a concorrente italiana Lea, em conversa com colegas, contou que existia uma hora do dia para ir ao Mercadona em busca do amor, que era quando todos os homens solteiros faziam compras. “Há um horário exato em que todos os solteiros vão às compras, entre 19h e 20h. Têm que ir quando todos os solteiros estiverem a fazer compras. Sabemos que são solteiros porque têm cerveja e batatas fritas no carrinho”, disse na altura, segundo conta o El Pais.

As regras a seguir para entrar neste ‘Tinder analógico’

Assim, parece que para encontrar o amor da sua vida ou apenas uma relação casual pode esquecer o Tinder, o Bumble e outras aplicações direcionadas para relações, dirigir-se a um Mercadona e seguir as regras. Sim, há um conjunto de regras que é preciso ter em conta para poder dar ‘match‘, de acordo com os inúmeros vídeos que se foram espalhando pelo TikTok. Esqueça o ‘swipe right‘, agarre num carrinho e… num ananás.

Estas são as duas peças essenciais para poder entrar no jogo e, quem sabe, sair do supermercado com um encontro marcado. O primeiro símbolo de predisposição amorosa durante as compras que se tornou viral foi a colocação de um ananás de cabeça para baixo no carrinho de compras: é uma posição pouco comum para uma fruta (que tem uma ‘coroa’) e que indica que a mesma não foi colocada assim por acaso. Logo, se o cliente estiver ali no horário indicado, é sinal que pretende encontrar alguém. E como mostrar exatamente aquilo que pretende? Pois bem, só depende do resto dos alimentos que colocar no carrinho e das secções às quais se dirigir.

A primeira coisa a fazer para encontrar pessoas que estejam ali com a mesma finalidade é procurar outros carrinhos que tenham ananases na mesma posição. Caso queira conhecer melhor o outro cliente, deve provocar um encontrão e o ‘match‘ está dado. Mas como saber se os dois têm intenções semelhantes? Antes de bater com o seu carrinho, olhe bem para o da outra pessoa e veja o que é que está lá dentro, além do ananás.

Um carrinho onde haja também um frasco de lentilhas, segundo informa o Telecinco, indica que a pessoa está à procura de uma relação séria e duradoura, “um amor para a vida toda”, como canta Carolina Deslandes, dada a longa vida útil das leguminosas. Já se a única coisa que estiver dentro do carrinho for um abacaxi ou ananás, isso indica que a pessoa procura uma relação fugaz, de apenas uma noite.

Se, por outro lado, há também um pacote de alface ou uma pizza congelada, significa que essa pessoa procura uma relação curta, mas não tão passageira como um único encontro. Pode-se conservar a alface no frigorífico apenas durante alguns dias e a pizza é um prato de preparação rápida, pelo que a relação que a pessoa procura segue esta linha e é também breve. Já se o objetivo é encontrar alguém para casar, o que tem de fazer é colocar um melão dentro do carrinho e chocar com outro que contenha a mesma fruta lá dentro.

Os vídeos publicados são tantos que as regras variam um pouco: há quem diga que chocolates e bananas pousadas na vertical indicam interesse, assim como bater com o carrinho no de outra pessoa na secção dos vinhos, independentemente de ter ou não um ananás lá dentro. E dependendo da idade, os corredores onde deve chocar com o carrinho também são diferentes. Os jovens entre 19 e 25 anos devem ir para a zona dos congelados, mas para quem tem mais de 25 anos o local ideal é a peixaria. Já pessoas a partir dos 40 anos devem dirigir-se ao corredor dos vinhos, revela o El Español, ainda que outros meios avancem que independentemente da idade, o corredor dos vinhos é o mais indicado para procurar um ‘match‘.

É apenas uma moda das redes sociais ou está a acontecer na vida real?

Não há melhor forma de saber se esta ‘trend’ saiu das redes sociais para a vida real do que ir para o terreno. Às 19h00 em ponto desta quinta-feira, entrámos num supermercado Mercadona na área de Lisboa, que estava cheio. Havia de tudo um pouco: famílias com crianças pequenas, casais de jovens e casais de idosos com carrinhos cheios e pessoas que levavam apenas duas ou três coisas nas mãos e nem carrinhos tinham. Primeiro passo ao entrar no supermercado: confirmar no corredor das frutas para ver se ainda havia ananases à venda. E à vista havia três caixas.

Olhando para os carrinhos dos clientes nenhum parecia ter qualquer exemplar deste fruto, pelo que já se adivinha o final desta história. Não houve choques, nem ninguém encontrou o amor naquele supermercado entre as 19h e as 20h (e se encontrou, não foi com o método ‘Mercatinder’). Pelo corredor dos vinhos — aquele que é supostamente o preferido para encontrar a cara-metade — passámos várias vezes, não fosse dar-se o caso de algum ananás ter passado despercebido nos carrinhos e alguém se ter dirigido para lá à procura do amor. Constatámos que, ao longo dessa hora, foi sempre um dos corredores onde havia menos pessoas.

Não se sabe se os clientes estão a par do ‘jogo’ e têm medo que os outros achem que estão à procura de um romance ou se simplesmente não são apreciadores de ananás, mas certo é que, já perto das 20h, o Observador passou uma última vez pelo corredor das frutas e é possível assegurar, com algum grau de certeza, que nenhum ananás saiu da prateleira naquela hora.

Ao Observador, alguns funcionários assumiram que estavam a par do fenómeno, mas que ainda não tinham visto ali nenhum choque de carrinhos: “Nós aqui não vimos nada, se estiver de facto a acontecer alguma coisa deve ser só em Espanha”.

Os outros supermercados (e não só) que aproveitaram o fenómeno

O momento de publicidade gratuito nas redes sociais da Mercadona foi aproveitada com humor por outras cadeias de supermercados, que têm usado recentemente as redes sociais para fazerem publicidade. “Podes ter encontros onde quiseres, mas casar é aqui”, diz o Lidl, que garante que “Ananases, bananas e legumes são repostos todos os dias”. Tudo porque houve já quem se queixasse de chegar à Mercadona pelas 19h00 e já não haver ananases à venda.