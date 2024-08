Mísseis contra gabinete de Netanyahu, duas fases e o apoio do Hezbollah: como pode ser o iminente ataque do Irão a Israel?

Foi, portanto, um ataque gerido com pinças e bastante controlado. Quatro meses depois, ainda não é claro agora como o Irão planeia reagir. Porém, segundo o canal estatal KAN, as primeiras informações apontam que Teerão quer infligir mais danos a Israel do que em abril. Assim, Telavive está a preparar-se para uma ofensiva mais intensa e está a preparar-se para uma resposta imediata.

Uma ofensiva em duas fases e ataques a sedes governamentais: como será o ataque em Israel?

Contrariamente ao que aconteceu em abril, este ataque não deverá ter apenas uma frente. O Irão está a preparar-se para coordenar a resposta contra Israel com vários aliados — incluindo o Hamas da Palestina, o Hezbollah do Líbano, os Houthis do Iémen e milícias xiitas do Iraque e da Síria. Citado pelo canal Iran Internacional, Mohammad Saleh Jokar, líder iraniano da Comissão Parlamentar de Assuntos Internos, assegurou que Teerão “vai certamente responder ao assassínio de Ismail Haniyeh e às maldades de Israel nos próximos dias”.

O responsável sinalizou que o plano está a ser ultimado pelo “eixo de resistência”, isto é, os aliados iranianos. Por sua vez, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, pareceu confirmar esta terça-feira que outros grupos vão participar na retaliação contra Israel. “O perigo israelita não pode ser enfrentado ao colocar as nossas cabeças na areia, porque o inimigo não tem limites.”