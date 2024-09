Moedas compra crise com oposição e compromete Governo

Lei já prevê e obriga Polícia Municipal a atuar em flagrante delito

A afirmação de Pedro Oliveira tem sustentação legal. De acordo com decreto-Lei n.º 13/2017, de 26 de janeiro, que regula o regime especial das polícias municipais de Lisboa e do Porto, esta força policial tem competência para proceder à “detenção e entrega imediata, a autoridade judiciária ou a entidade policial, de suspeitos de crime punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual penal”.

Portanto, para todos os efeitos, a Polícia Municipal tem competência e obrigação legal de entregar sob detenção qualquer suspeito apanhado em flagrante delito às autoridades competentes (daí a expressão “entrega imediata” inscrita na lei). Qualquer agente que extravase essas funções pode incorrer num crime de sequestro, abuso de poder e detenção ilegal, e toda a operação pode ser considerada nula pelo Ministério Público.

De resto, foi essa a reação do Ministério da Administração Interna (MAI) ao pedido público de Carlos Moedas. Numa nota enviada a vários órgãos de comunicação social, o gabinete de Margarida Blasco informou que as questões levantadas pelo autarca “estão previstas na lei aplicável”. Apesar de tudo, acrescentava fonte oficial do MAI, a “matéria está a ser analisada do ponto de vista técnico-jurídico”. O Bloco de Esquerda já veio exigir uma audição parlamentar com carácter de urgência da ministra da Administra Interna.

Ou seja, genericamente, tanto o Governo, como Rui Moreira (a Polícia Municipal tem regimes especiais para as cidades do Porto e de Lisboa, daí a reação do portuense ser tão relevante) e a oposição autárquica a Carlos Moedas (o PS acusou o social-democrata de desconhecer a lei, tal como o BE e o PCP) entendem que a lei-quadro da Polícia Municipal é suficientemente clara e não deve ser alterada. Aliás, há quem argumente que uma eventual alteração do regulamento municipal seria suficiente para dissipar qualquer dúvida que pudesse existir.

De acordo com este regulamento, aprovado em 2018, a Polícia Municipal tem como competência, entre outras coisas, “cooperar na manutenção da tranquilidade pública e na proteção da comunidade local, exercendo funções de segurança pública, na vigilância de espaços públicos ou abertos ao público”. Também se diz que “os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão resolvidas pelo Presidente da Câmara, mediante parecer fundamentado do Comandante da Polícia Municipal”.

Atendendo a isto, entre a oposição a Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, há quem defenda que uma alteração ao regulamento — que teria de ser necessariamente aprovada com votos de uma maioria que o autarca não tem — seria suficiente para sanar qualquer dúvida que pudesse subsistir. Ao Observador, fonte do executivo de Moedas defende que não, que uma simples alteração ao regulamento não deverá ser suficiente quando existe uma lei que não é suficientemente clara.

Depois, e este argumento também é utilizado, uma vez que a Polícia Municipal tem sempre de pedir a intervenção da PSP no local, existe, no fundo, uma duplicação de recursos. Se, como pretende o autarca, a Polícia Municipal pudesse fazer uma detenção no sentido mais literal do termo, a PSP seria dispensada de se deslocar ao local e de transportar o suspeito até a uma esquadra.

Este argumento tem sido rebatido publicamente pelos sindicatos da PSP ou, por exemplo, por Rui Moreira: a Polícia Municipal foi criada, essencialmente, para libertar a PSP do trabalho administrativo e de fiscalização; não para se subsistir à PSP em matéria criminal.

Existe também um plano político. Há muito que Carlos Moedas vem defendendo um reforço da segurança em Lisboa, criticando a falta de agentes da PSP e da Polícia Municipal. Segundo apurou o Observador, o presidente da Câmara Municipal entende que, perante a insuficiente presença de agentes da PSP na rua, a Polícia Municipal deve ser mais proativa, ter mais visibilidade na cidade e atuar sempre que esteja em causa a segurança dos cidadãos.

Esta quarta-feira, na mesma reunião da Câmara, tendo sempre como pano de fundo o aumento da insegurança em Lisboa, Moedas voltou a dizer que era incompreensível que a Polícia Municipal “não pudesse atuar num caso de um assalto”. Mais uma vez, esta afirmação não está inteiramente correta: um agente da Polícia Municipal que assista a um assalto tem competência e obrigação de atuar. Apesar das dúvidas, e até ao momento, o autarca não esclareceu que tipo de clarificação jurídica pretende junto do Governo.