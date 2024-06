"Não sabemos se o fogo volta, é uma vida triste.” O apoio psicológico para quem viveu os incêndios na Serra da Estrela em 2022

Helena Seabra, de 73 anos, deu uma ajuda na preparação da atividade em Orjais. Tratou do que era preciso com a junta de freguesia, combinou a partilha de comes e bebes com os moradores que trouxeram enchidos, queijo da serra, pão, sumos, vinho. Está satisfeita como tudo está a decorrer. “Então não é bom? É muito bom, de outra forma as pessoas não se juntavam”, diz. Mas as marcas dos incêndios de 2022 não desapareceram. “Foi horrível, chegou quase à minha porta, estava perto, foi terrível, ainda tenho fotografias”, comenta.

José Rodrigues, de 76 anos, não vai dançar, foi operado à coluna, assiste à animação sentado, ouve a conversa e procura no telemóvel imagens desse 16 de agosto de 2022 que consumiu 28 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela, 35 milhões de euros de prejuízo. Em Orjais, o incêndio destruiu 38% da área da freguesia. Ao todo foram dez por cento da área do concelho da Covilhã.

“O fogo esteve a 15 metros da minha casa, a aldeia é muito unida, juntou-se com ramos verdes para apagar as chamas, uma máquina abriu caminho para não passar mais”, lembra o senhor José que agora anda preocupado com as terras abandonadas, com as ervas e as silvas que crescem e que já atingem uma altura considerável. Anda inquieto que tudo se repita, medo de que o fogo volte.

Falhas de memória, processos de luto, a entrada num lar

António José Vaz tem 77 anos e vai às consultas de psicologia na Junta de Freguesia de Aldeia do Souto às sextas-feiras. Depois da conversa com a psicóloga Isabel Malaca, experimenta uma atividade diferente: coloca uns óculos de realidade virtual e, num instante, está no Santuário do Bom Jesus em Braga a recordar o passeio que lá fez há mais de dez anos numa excursão que saiu da aldeia. A psicóloga explica o que fazer, tem de se movimentar num círculo azul, e aproveitar uma visita sem sair do sítio, subir para ver a vista lá de cima. Guarda boas recordações desse dia, a camioneta deixou os passageiros no topo do santuário. “Aqui é subir as escadas sem cansar as pernas. É bonito, tal e qual quando lá fui”, conta. Não tem certeza de que possa voltar a Braga. “Nunca estamos velhos para realizarmos os nossos sonhos”, diz-lhe Isabel Malaca.

António José Vaz agradece as consultas de psicologia. O historial familiar de doenças e demências também ajuda. “Estas consultas têm ajudado, não me encontro lá muito bem, um tormento na cabeça”, admite. Os incêndios fazem parte da história das aldeias da serra, os mais recentes, de 2022, deixaram feridas. António lembra-se de mais um, em 2000, era o dia da festa do carneiro na Aldeia do Souto, as chamas cortaram a estrada. “Aquilo até metia medo, foi muito mau.”