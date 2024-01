No centro de comando de operações da Missão Peregrine 1, na cidade norte-americana de Pittsburgh, o ambiente era, a 8 de janeiro, de grande expectativa, depois do lançamento bem sucedido de uma sonda na primeira tentativa da empresa privada Astrobotic Technology para chegar à Lua. A maior parte da equipa manteve-se acordada e a trabalhar “diligentemente” nas primeiras 24 horas para acompanhar permanentemente a operação, que rapidamente se viria a complicar depois de ser detetada uma anomalia no sistema de propulsão que acabou por determinar o fim da missão apenas dez dias após o seu início.

Foi a terceira tentativa de uma empresa privada para pousar na Lua — Israel e o Japão fracassaram nas missões de 2019 e 2023 — e, a ter sucesso, teria inaugurado um novo marco na exploração espacial dos Estados Unidos: seria a primeira sonda privada, e a primeira sonda norte-americana em mais de 50 anos, a pousar na superfície lunar. “A grande curiosidade partia do facto de ser uma missão privada à Lua, que é algo que no passado era reservado a agências espaciais, e que está agora a permitir testar novas abordagens e tecnologias“, destaca em declarações ao Observador o astrónomo José Augusto Matos.

Nesta missão não estava apenas em jogo o sucesso da Astrobotic nem da indústria norte-americana. É que a bordo do Peregrine seguiam equipamentos de recolha de dados de sete países e de 16 empresas. Cinco pertenciam à NASA, como parte do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS, na sigla em inglês), que levou a agência espacial a estabelecer acordos com um conjunto de empresas norte-americanas para, num primeiro momento, fazer chegar à Lua uma série de equipamentos, conduzir experiências científicas e testar novas tecnologias enquanto está a ser preparada a missão tripulada Artemis 2 — prevista para o final de 2024 e que transportará quatro astronautas, três homens e uma mulher, mais de 50 anos depois da primeira vez que os humanos pisaram a superfície da Lua.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.