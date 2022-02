Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

*Em atualização.

As páginas de internet das marcas do grupo Cofina, como o site do Correio da Manhã, da revista Sábado, do Jornal de Negócios ou do diário desportivo Record, estão indisponíveis desde a madrugada deste domingo. Pouco depois da meia-noite, a empresa recorreu às suas redes sociais, como o Twitter, para informar que os problemas se deviam a “motivos técnicos” e prometeu ser “breve” na resolução do problema.

Caros leitores,

Por motivos técnicos, o site do seu Correio da Manhã encontra-se indisponível. Prometemos ser breves para podermos continuar a levar até si toda a informação. pic.twitter.com/vMP7O6Lsz0 — Correio da Manhã (@cmjornal) February 6, 2022

Na página de Facebook da Sábado, a empresa publicou a mesma informação. Nas outras contas dos órgãos de comunicação social que a empresa detém surge a mesma informação, referindo-se sempre problemas “técnicos”.

Apesar das páginas dos órgão de comunicação social estarem em baixo, o site oficial do grupo Cofina, assim como o canal de televisão que a empresa detém, a CMTV, estão acessíveis.

O Observador tentou contactar responsáveis do grupo Cofina para apurar mais detalhes sobre as origens do problema, não obtendo ainda mais esclarecimentos.