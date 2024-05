O comunismo, o segredo de Fátima e um padre radical. A história de “Matar o Papa”, o plano para assassinar João Paulo II em Portugal

Chega à estação de Santa Apolónia no comboio que vem direto da capital francesa, às primeiras horas da manhã, e, como bagagem, tem apenas uma pequena pasta castanha. Não traz malas, nem roupas, e nem sequer marcou hotel. Está convencido de que não vai precisar de nada disso.

Chama-se Juan Fernández Krohn e, dentro da pasta, guarda um sabre afiado. Anda há seis meses a conceber um plano detalhado que tenciona pôr em prática já nessa noite: quer matar o Papa.

E por muito que saiba que o mais certo é que seja abatido pela polícia, não está nada preocupado: está disposto a ser um mártir. Aliás, é mesmo esse o seu objetivo.

“Matar o Papa”, o novo Podcast Plus do Observador, conta a história de Juan Fernández Krohn, o padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou assassinar João Paulo II em Fátima. E conta também a história do misterioso segredo que esteve durante décadas fechado num cofre no Vaticano — e que, naquele 12 de maio de 1982, conduziu estes dois homens a Fátima.

O segredo

Na década de 1980, a terceira parte do Segredo de Fátima alimenta teorias da conspiração no universo católico. Há quem ache que a Virgem Maria deixou em Fátima um alerta para uma guerra nuclear no limiar do milénio, quem acredite que se trata de uma profecia sobre a crise da Igreja no século XX ou até quem pense que tinha sido uma previsão, feita em 1917, de problemas entre Portugal e as colónias.

Em 1917, a Cova da Iria era um lugar deserto, que servia essencialmente para pasto dos rebanhos das famílias que viviam nas aldeias de Fátima. A partir desse ano, porém, começou a tornar-se um dos lugares centrais do Catolicismo português — e mundial. Três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, dizem ter visto a Virgem Maria seis vezes naquele lugar.

Nessas aparições, Nossa Senhora teria revelado um segredo, composto por três partes. As duas primeiras foram reveladas pela irmã Lúcia ainda na década de 1930: diziam respeito a uma visão do inferno e a um apelo à conversão da Rússia para que terminassem as guerras. Considerada pelos teólogos uma das aparições mais políticas da história contemporânea da Igreja, Fátima foi desde os primeiros anos associada a uma profecia contra o comunismo — que começava a disseminar-se na Europa precisamente a partir da Revolução Russa de 1917.

Segundo os relatos da irmã Lúcia, a Virgem Maria terá mesmo dito que, sem uma consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, a paz não seria possível. Pelo contrário, a Rússia “espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja” — uma mensagem que foi rapidamente interpretada como uma condenação do comunismo, que promovia o ateísmo.