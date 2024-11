O primo do internacional, a convocada por Inglaterra e o craque com pinta de Gullit: como a armada nacional "fantasma" se safa em Manchester

Manchester e Portugal estão ligados há já muitos anos. Desde os tempos de Carlos Queiroz no início do milénio, passando pela odisseia gloriosa de Cristiano Ronaldo e Nani no Manchester United, uma nova geração foi construída desde que os petrodólares chegaram ao outro lado da cidade. Tal como os red devils, também o City passou a ter uma ponte aérea para Portugal aberta por Bernardo Silva em 2017. A partir daí, para o lado azul da cidade seguiram Rúben Dias, Matheus Nunes e João Cancelo – este já noutras paragens –, enquanto que para o lado vermelho apareceram Joel Pereira, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. No total, atualmente, jogam na Premier League e na cidade de Manchester cinco portugueses: Bruno, Diogo, Bernardo, Matheus e Rúben. A este último, junta-se agora um homónimo – mas sem acento no nome – e que ficará no banco do United a reforçar a armada portuguesa em Manchester. Mas… haverá só mesmo seis lusitanos nesta caravela? Não, são mais. Muitos mais.

O Observador pegou no mapa do futebol da Grande Manchester e da primeira à 9.ª Divisão inglesa encontrámos pelo menos outros nove jogadores portugueses ou com ligações a Portugal. A lista começa no terceiro escalão, já que no segundo não há clubes da cidade. Ricardo Santos é o primeiro protagonista: nasceu em Portugal, tem 29 anos e é defesa central do Bolton, clube que em tempos era de Premier League (com outro jogador nacional, Ricardo Vaz Tê) mas que agora milita na League Two. A partir daqui, só nas ligas semi profissionais. Porque sim, até à 4.ª Divisão é tudo profissional – e como já vamos perceber, dá para viver só do futebol. Do quinto ao nono escalão, encontrámos pelo menos outros oito atletas portugueses ou com ligação a Portugal em Manchester: Benny Couto, do Ashton United e que já jogou na quarta divisão; João Soares, do Ramsbottom United; Alex Santos, do Ashton Town; Erike Sousa, do Prestwich Heys, e que terá passado pela formação do Sporting; Joel Amado, do Hyde United; Bebeto Gomes, do Bury; Maria Figueiredo, do Stockport County Ladies; e Sandro da Costa, dos Warrington Rylands.

Foram estes últimos três, Bebeto, Maria e Sandro, que abriram a porta ao Observador em Manchester e contaram a sua história: são os três adeptos do Manchester United, sonham com a Seleção portuguesa – um deles até é primo de um internacional A – e davam tudo para poder ser treinados por Ruben Amorim em Old Trafford. Estas são as histórias da armada nacional fantasma em Manchester.