"Obediência é incentivada e contestação é desencorajada." Desequilíbrios de poder ainda favorecem abusos na Igreja, denuncia Grupo VITA

“A diminuição dos desequilíbrios de poder exige a implementação de práticas que promovam relações mais horizontais entre crianças e adultos, bem como entre diferentes níveis da hierarquia eclesial. Isto implica criar espaços onde as crianças possam expressar opiniões, participar em decisões que lhes dizem respeito e ser ouvidas sem medo de represálias”, recomenda o relatório. “A desconstrução da perceção do sacerdote como figura intocável ou divinizada é essencial para prevenir abusos e promover relações mais saudáveis.”

Rute Agulhas e os restantes elementos do Grupo VITA lamentam ainda que “a perceção persistente de que as vítimas e sobreviventes mentem ou exageram fragiliza a escuta ativa e o reconhecimento das suas experiências traumáticas”. Para os membros do grupo que foi criado pelos bispos portugueses, “este descrédito pode manifestar-se através de dúvidas, minimização ou culpabilização, criando um ambiente hostil à revelação”.

Ao mesmo tempo, o Grupo VITA diz que há várias entidades da Igreja Católica que “continuam sem apresentar relatórios claros, dados atualizados ou mecanismos de accountability“, numa “ausência de transparência que compromete a confiança no sistema e impede a avaliação rigorosa das medidas implementadas”. Dentro da Igreja Católica, as várias entidades continuam a demorar muito a responder às vítimas e ao Grupo VITA, “gerando frustração e comprometendo a eficácia do apoio”.

Por outro lado, “ainda se confunde a prevenção da violência sexual com debates sobre sexualidade ou ideologia de género, o que gera receios infundados e funciona como um constrangimento significativo à adoção de programas de prevenção primária”, diz o Grupo VITA. “Esta perceção distorcida leva muitas instituições a evitar o tema, atrasando a implementação de iniciativas essenciais para a proteção das crianças e jovens”, acrescenta o relatório, que também sublinha a importância de “combater a narrativa de que os abusos pertencem ao passado”.

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Mais de 90% dos pedidos de compensação financeira já estão nas mãos da segunda comissão

O relatório do Grupo VITA traz, porém, poucas novidades sobre o tema mais premente no que toca à controvérsia dos abusos de menores: as compensações financeiras às vítimas de abusos. O mecanismo de compensações foi anunciado em abril de 2024, mas, quase dois anos depois, as vítimas que fizeram o pedido continuam a não ter recebido um único cêntimo — e ainda não têm uma perspetiva concreta sobre o valor que vão receber.

A questão das compensações financeiras tem estado no centro de várias polémicas. Por um lado, a associação Coração Silenciado, que reúne várias vítimas, tem-se mostrado sistematicamente contra o modelo escolhido, que exigiu entrevistas a todas as vítimas, uma análise caso a caso e a atribuição de valores diferentes a cada pessoa. Os responsáveis desta associação teriam preferido um modelo que envolvesse a atribuição de um valor igual a todas as vítimas, como ocorreu noutros países.

O modelo seguido pela Igreja Católica envolveu duas fases. Uma primeira consistiu numa entrevista da vítima perante duas pessoas, um elemento do Grupo VITA e outro da comissão de proteção da diocese ou congregação respetiva. Dessa entrevista resultou um parecer que foi enviado a uma segunda comissão, que, com base em todos os pareceres, se encontra a determinar os valores a atribuir a cada vítima. A entrevista da primeira fase resultou em várias controvérsias: primeiro com trocas de acusações entre o Grupo VITA e a antiga comissão independente devido ao apagamento da base de dados da comissão independente, que obrigou à repetição de profundos e detalhados inquéritos às vítimas; depois, com acusações lançadas por vítimas, incluindo uma que falou ao Observador, que disseram ter sido sujeitas a entrevistas excessivamente invasivas para o apuramento da compensação financeira.

Simultaneamente, o processo parece continuar a arrastar-se no tempo. Depois de, no início, a Igreja ter apontado o final de 2025 como prazo para que tudo estivesse concluído, incluindo o pagamento das compensações, o processo continua por terminar: ainda não são conhecidos os valores que as vítimas vão receber e ainda nem sequer foram entrevistadas todas as vítimas. Há duas semanas, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu publicamente desculpa pelo atraso, justificando-o com o “alargamento dos prazos para acolher mais alguns pedidos como consta no Regulamento, a remarcação de entrevistas das Comissões de Instrução devido às dificuldades de deslocação de alguns interessados e o volume de pedidos a ser analisados”.