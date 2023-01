Georg Gänswein esteve ao lado de Joseph Ratzinger quase três décadas. O padre alemão que agora está no olho do furacão na Igreja Católica conheceu o cardeal Ratzinger, à época prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 1995, durante uma conversa de circunstância no Colégio Alemão em Roma, onde Gänswein já vivia havia dois anos, desde que se mudara para o Vaticano para trabalhar na Cúria Romana — o governo mundial da Igreja Católica.

No ano seguinte, Gänswein juntou-se à equipa de Ratzinger na Doutrina da Fé, onde se destacou entre os funcionários da pesada instituição que, como herdeira da antiga Inquisição, é responsável pela manutenção dos preceitos da fé católica. Em 2003, Ratzinger convidou-o para ser o seu secretário particular, um cargo que manteria até ao dia 31 de dezembro de 2022, o dia em que o Papa emérito Bento XVI morreu no Vaticano após quase uma década na sombra.

