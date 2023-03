Aterrou em Lisboa em junho de 2021. Na bagagem trazia um rótulo: especialista em reestruturações de companhias de aviação. Em Portugal, era essa a missão que a esperava. Após um longo processo de recrutamento conduzido por uma “caçadora de talentos” internacional, a escolha do Governo para substituir Antonoaldo Neves na TAP recaiu em Christine Ourmiéres-Widener.

Francesa, contava no currículo com uma carreira na aviação e companhias como a Air France- KLM, a CitiJet e a Flybe. A travessia que a esperava era espinhosa. Foi já com a francesa aos comandos que Bruxelas deu luz verde ao plano de reestruturação da TAP, que implicou uma injeção de 3,2 mil milhões de euros na companhia. Acabou por ser atirada borda fora por causa de uma indemnização de 500 mil, dada a uma gestora com quem se incompatibilizou.

O mandato nem chegou a meio, o que dará razão a quem disse a Christine Ourmiéres-Widener que ser CEO da TAP era o “pior emprego do país”, como a própria revelou no parlamento em janeiro, quando foi ouvida já a propósito da indemnização a Alexandra Reis. Apesar de curto, o voo foi turbulento. Num ano e meio, foram várias as polémicas que Ourmiéres-Widener somou enquanto líder da companhia.

