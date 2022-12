A bomba ao retardador que revelou ser a indemnização paga pela TAP a uma ex-administradora (Alexandra Reis) demorou 10 meses a detonar, mas fez grandes estragos no Governo com três demissões, incluindo a do poderoso ministro — Pedro Nuno Santos — que parecia resistir a tudo. E se Fernando Medina parece para já escapar — apesar de ter sido o ministro das Finanças a fazer rebentar a bomba com a escolha da secretária de Estado do Tesouro, o facto de não estar no Governo à data do acordo de rescisão de Alexandra Reis dá-lhe mais conforto. A grande dúvida é o que vai acontecer à administração da TAP e, em particular, à sua presidente executiva, que até agora nada disse, para além dos esclarecimentos da transportadora enviados aos ministérios das Infraestruturas e Finanças sobre o acordo de saída e que foram tornados públicos.

Todos os olhos estão agora voltados para a gestora francesa que entrou na TAP há um ano e meio e que, apesar da assinalável recuperação financeira e operacional da empresa neste último trimestre, não deixou de estar debaixo dos holofotes pelos motivos menos desejados. Desde a renovação da frota automóvel para altos quadros, passando pela contratação de uma amiga para um cargo bem remunerado.

