O pagamento de prémios a 183 quadros da TAP, entre os quais vários diretores e segundas linhas da administração, foi o primeiro grande choque entre a gestão privada de David Neeleman e o Governo socialista em 2019. Quase metade do valor total de bónus de desempenho de 1,17 milhões de euros estava concentrado nos primeiros 25 nomes de uma lista que andou a circular nas redes sociais e que tinha discriminado os montantes pagos por pessoa.

Neste universo, mais de metade — 15 em 25 — já abandonaram a TAP, segundo pesquisa do Observador, alguma em fontes aberta como o Linkedin. A maioria saiu em 2021 quando foram fechados grande parte dos acordos de saída realizados ao abrigo do plano de reestruturação da transportadora. Houve acordos de rescisão negociados com pagamentos de indemnizações, houve reformas antecipadas, pré-reformas e saídas por iniciativa própria que não corresponderam ao pagamento de qualquer indemnização, como esclareceu a TAP para o caso da diretora jurídica Stéphanie Silva que deixou a empresa em março quando o marido, Fernando Medina, foi nomeado ministro das Finanças.

As saídas negociadas no âmbito do plano de reestruturação tinham um teto de 250 mil euros, mas na empresa correm rumores de que, tal como no caso de Alexandra Reis — que era administradora e quadro da TAP —, terá havido outras indemnizações “milionárias”. O Observador questionou a TAP sobre o custo que estas saídas tiveram para a empresa, quantas atingiram o teto dos 25o mil euros e se houve alguma a ultrapassar esse limiar, não tendo obtido resposta até à publicação deste artigo.

De acordo com informação recolhida pelo Observador, o processo de rescisões foi aplicado de forma relativamente cega. Ou seja, quem quisesse rescindir dentro das condições estabelecidas poderia propo-lo, mesmo que a TAP quisesse manter aquele quadro. Outras pessoas foram abordadas por iniciativa da empresa. Nas saídas registadas ao nível da administração, a compensação paga a Alexandra Reis (que também tinha vínculo contratual à TAP) terá sido uma exceção, pela informação já publicada pelo Observador.

