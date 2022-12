Pedro Nuno Santos chegou à pasta das Infraestruturas em fevereiro de 2019, depois de uma remodelação de Governo que lhe retirava a pasta dos Assuntos Parlamentares e lhe dava um ministério de peso. Tinha problemas como a CP e a TAP para tratar, além da crítica habitação.

Logo se falou em presente envenenado. Pedro Nuno Santos queria ser ministro, tem ambições de liderança no PS e é conhecido pelo ímpeto de concretizar. Por isso, o político de Aveiro agarrou a pasta que lhe foi oferecida, já com a motivação de reforçar o peso do Estado na TAP que tinha um interlocutor pelos parceiros privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa. Os privados acabaram por sair. O Estado passou a deter a totalidade da TAP. Mas entre casos e casinhos, Pedro Nuno Santos garantiu que a TAP não se tornou TAPzinha no processo de reestruturação. Tem dito recentemente que os objetivos estão a ser cumpridos e que até pode haver surpresas boas com as finanças da TAP, mas Pedro Nuno sai do ministério mesmo antes de concluir o plano. É como David Neeleman uma vez disse: “Os governos vão e vêm, mas a TAP continua”.

Os prémios na TAP

Quando assume a pasta das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos recebe uma TAP em que o Estado detém 50% e a dar prejuízos. Não obstante, a transportadora pagou prémios de 1,171 milhões de euros a 180 trabalhadores, num ano em que as perdas foram de 118 milhões de euros.

