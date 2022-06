Pedro Delgado Alves: "Maiorias relativas do PS fizeram mais do que as maiorias absolutas de Cavaco Silva"

Marcelo e a lei dos metadados. “Dê-nos uma margenzinha”

Noutra matéria, o PS criticou a proposta do PSD para os metadados, dizendo que era precipitada. Agora, no entanto, vão viabilizar todos os projetos para discutir na especialidade. O objetivo é aprovar um diploma com larga maioria para garantir que passa no Tribunal Constitucional?

Quanto mais abrangente for a maioria de aprovação, mais robusta a solução e maior a possibilidade de ser durável no tempo e congregar várias sensibilidades. O tema é bastante complexo e parece-nos que a opção do PSD é algo precipitada, deixando alguns elementos a descoberto. Mas há elementos valiosos que podem ser pescados nas várias iniciativas. É um processo legislativo exigente

A mudança de paradigma que o Governo apresentou é utilizar as bases de dados das operadoras em vez de centralizar a informação numa nova base de dados. É suficiente para superar os problemas constitucionais?

Supera parte deles. Nesta solução do Executivo, o objetivo é não privar as autoridades que querem investigar e garantir o acesso a informação que já existe por outro motivo, em virtude dos contratos celebrados entre as pessoas e as operadoras. É um modelo capaz de superar muitas das dificuldades, mas pode não resolver todas. É isso que temos que ver na especialidade.

Existe também a questão dos prazos de armazenamento dos dados.

A questão dos prazos é muito técnica. No caso do PSD, é existir um prazo de conservação para uma base de dados específica. Aqui é diferente, porque estamos a falar de uma base de dados que foi consentida no âmbito de uma relação contratual. Mas podem não ser todos os dados. Por exemplo, os dados de tráfego — ‘eu liguei ao Zé às x horas do dia y’ — mostra que existiu uma comunicação. Quanto aos dados de georreferenciação, já não é certo que existam nos mesmos termos e tem que se ver, até tecnicamente, que informação é que lá está e como é que deve ser acedida. É um trabalho de muito detalhe, técnico, jurídico e informático.

Disse, na SIC Notícias, que a decisão do Presidente da República de anunciar já que vai pedir a fiscalização da lei é peculiar. Marcelo Rebelo de Sousa pode estar a criar entraves a uma solução?

Ela é peculiar, não é por requerer a fiscalização, é por estar já a anunciar que a vai requerer antes de conhecer o texto. O Presidente já está a assumir que vai ter dúvidas. Dê-nos ainda a margenzinha para tentarmos construir um decreto que não suscite dúvidas.

Devida optar por uma fiscalização sucessiva em vez de preventiva?

O ponto não é esse. O ponto é “esperar para ver”. Se de facto o que daqui sair for duvidoso então pode anunciar e verificar através de uma fiscalização preventiva. Agora, em defesa do Presidente da República, parece-me que o que procurou dar nota é que tendo em conta a sensibilidade do tema e antevendo até uma fiscalização sucessiva é evitar que, a meio de uma investigação e com a lei em vigor, a constitucionalidade seja posta em causa. Cautelas e caldos de galinha. Mais vale fazer o pedido da preventiva já.

Outra questão paralela era o acesso das secretas aos metadados. O PS não vai pôr essa matéria em cima da mesa?

Esse é outro tema. Esses dados não são acessíveis pelos serviços de informação. A decisão diz respeito a dados que estavam a ser utilizados pelas investigações. O outro caso é distinto. Os nossos serviços de informações estão numa posição singular face aos congéneres porque são dos poucos que não conseguem aceder a estes dados, especialmente no que toca à geolocalização, que deve ser o mais importante para acompanhar movimentos. Essa sim, pode ser insuperável sem uma revisão constitucional mas não é esse o assunto de metadados neste momento