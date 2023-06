No quadro nacional não há político com mais vidas do que Pedro Santana Lopes, que deixou para a antologia política o famoso “vou andar por aí”, depois de uma curta e problemática incursão por São Bento e de uma estrondosa derrota nas legislativas de 2005. E andou mesmo — quando manter-se à tona parecia impensável — institucionalizando a prática que Pedro Nuno Santos se prepara também para agarrar. Há seis meses a recuperação política do socialista era motivo de dúvidas, depois do ok à polémica indemnização de Alexandra Reis esquecido numa caixa de mensagens ter agravado a sua já delicada situação, colocando interrogações à sua ambição política. Exceto ao próprio, que manteve o plano que quer pôr em marcha a partir de setembro. Sem pressas, pressões e a medir cada passo em direção à liderança do PS. Mas com o desafio de gerir uma longa espera pela frente.

Regressa ao lugar de deputado na próxima terça-feira e, por agora, sem ter de acelerar o passo, já que o primeiro-ministro promete não apear-se do mandato a meio, rumo a Bruxelas, convencido que não tem alternativa que não seja ficar até 2026. É com isso que está a contar Pedro Nuno Santos que, segundo fonte próxima, não tem “pressa nenhuma” e também tem feito saber que não tem “nenhuma razão” para um regresso hostil com a atual liderança. Os tempos serenaram entre o socialista que quer suceder a Costa e o líder em funções — que chegou a criticar abertamente a forma de gestão de empresas tuteladas pelas Infraestruturas no seu tempo como ministro.

Na direção do PS, a postura de Pedro Nuno na comissão parlamentar sobre a TAP foi, aliás, registada: “Foi bastante ao encontro do que se esperava que fosse”. Fonte do partido diz ter notado uma posição “pacífica” e a evitar o confronto com o Governo e António Costa. “Alguém que quer liderar o partido tem de perceber qual é a direção dos ventos. Há sempre uma coisa que não se pode pôr em causa: não podemos estar contra a direção dos ventos”, acrescenta ao Observador. Um apoiante de Pedro Nuno também diz que nas audições parlamentares por onde o socialista passou no último mês, na comissão de economia e na comissão de inquérito, “já demonstrou o tom sereno e sem qualquer tipo de acinte, que não há nenhum motivo para existir. É mais um para reforçar a posição do PS”, remata.

