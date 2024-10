"Pedro Nuno teve medo de ir a votos? Não é reconhecido por esses cálculos"

Nega que o PS tenha decidido abster-se no Orçamento do Estado por ter receio de ir a votos, garante que os socialistas não tiveram qualquer ziguezague no debate orçamental, mas assume que o processo foi “complexo” e gerou “dúvidas”. Ainda assim, relativiza: “Ter dúvidas neste processo não é propriamente uma falta de orientação estratégica”.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e dirigente socialista, que defendeu numa reunião interna do partido o voto contra ao Orçamento, assegura que, uma vez tomada a decisão de viabilizar o documento na generalidade e na especialidade, o partido “estará unido em torno dessa decisão”.

Quanto aos avisos de Pedro Nuno Santos para todos aqueles socialistas que, usando espaços de comentário ou entrevistas à comunicação social, foram emitindo opiniões sobre a estratégia do partido, Barbosa Ribeira retira o peso que foi dado à intervenção do líder socialista, sublinha que o PS é um partido de gente livre, mas não deixa de argumentar que essas opiniões, numa altura em que o partido negociava com o Governo, “fragilizaram” a força negocial de Pedro Nuno.

Sobre a corrida ao autárquica ao Porto, que este fim de semana conheceu um novo capítulo com o desmentido da direção do PS ao suposto convite a Fernando Araújo, Barbosa Ribeiro, que é líder da concelhia socialista do Porto, explica que era inevitável travar aquele assunto. “Há certos limites que não podem ser ultrapassados. Foi avançado algo que é falso”, remata. Todavia, o socialista não dá qualquer pista sobre o candidato do PS à Câmara do Porto, nem tão pouco se compromete com qualquer candidato a Belém.

“Não houve aqui nenhum ziguezague”

O PS formalizou esta segunda-feira a intenção de se abster no Orçamento do Estado, essencialmente por duas razões, porque as eleições foram há menos de sete meses e porque não havia sinais de que a situação viesse a ficar mais clarificada nas urnas. Argumentos que poderiam ter sido utilizados há um mês, há dois ou há três meses. O PS teve medo de ir a votos?

Não. O PS teve ao longo dos últimos meses uma discussão sobre qual deveria ser o seu posicionamento relativamente a uma negociação que decidiu estabelecer com o Governo a propósito do Orçamento do Estado para 2025. Essa negociação não chegou a bom porto, portanto o Governo apresentou um Orçamento sem chegar a um acordo com o PS. Mas o PS, ao longo destas semanas e destes meses, apresentou um conjunto de medidas que, em parte, permitiram melhorar o Orçamento. Por exemplo, no âmbito do designado IRS Jovem, poupando o país a uma má medida, como, aliás, o primeiro-ministro reconheceu. Foi esse o sentido do PS, reconhecendo que, neste momento, no âmbito do diálogo interno que desenvolvemos e do debate que fizemos, decidimos pela abstenção e será essa a nossa posição neste processo orçamental.

Pedro Nuno de Santos disse que preferia perder eleições a abdicar das convicções. Ora, se não houve acordo com o Governo, se estes dois argumentos estão relacionados essencialmente com eleições, o que esteve em causa, de facto, foi a vontade do PS de não ir a votos.

Não, a questão das convicções deve sempre presidir a qualquer líder político. E o facto de não se ter chegado a um entendimento com o Governo relativamente à proposta que foi apresentada não significa que uma parte daquelas que eram as preocupações do PS não tenham sido atendidas, como foram, no âmbito do Orçamento que foi apresentado. Dito isto, as justificações que o secretário-geral do PS apresentou estão alinhadas com o sentimento do país. Não tem a ver com ganhar ou perder eleições e creio que o secretário-geral, em especial, não é reconhecido por esse tipo de cálculos. No nosso entendimento, nunca seria pelo PS que iríamos a eleições, independentemente da posição que o partido viesse a assumir no âmbito do Orçamento. A posição que o secretário-geral assumiu está alinhada com o espírito geral que se sente no país. Agora o Governo não terá desculpas durante os próximos meses para provar o que vale.

Mas tornou-se público que Tiago Barbosa Ribeiro tinha defendido o chumbo ao Orçamento do Estado numa reunião interna do PS. Pergunto-lhe muito diretamente, o que é que mudou para agora defender a abstenção?

Não, não mudou. Reconheço que neste processo do Orçamento do Estado existiam duas posições possíveis para o PS. Ter dúvidas neste processo não é propriamente uma falta de orientação estratégica, é mesmo um processo complexo que suscitou dúvidas, suscitou debate e esse debate no seio do PS foi feito num determinado momento. Isso nunca colocou em causa, fosse para as pessoas que defendiam o voto contra, fosse para as pessoas que defendiam a viabilização, quer do âmbito do grupo parlamentar, quer do âmbito da Comissão Política Nacional, a unidade fundamental do PS relativamente à orientação que foi dada pelo secretário-geral. Uma coisa é o debate prévio a essa decisão, outra coisa é a partir do momento em que a decisão está tomada, o PS estar unido em torno dessa decisão.

Os argumentos que foram utilizados para justificar esta abstenção estão relacionados com a existência ou não de eleições antecipadas. Ora, essa ideia, esse argumento poderia ter sido utilizado há um mês, há dois ou há três. O que é que mudou exatamente?

Não, não mudou propriamente nada. Nos últimos meses o PS decidiu desenvolver uma negociação com o Governo que não deu bom resultado. Essa negociação foi feita ao longo dos últimos meses e o PS nunca assumiu uma posição nem num sentido nem noutro, o secretário-geral do PS, que é quem está mandatado para o fazer, assumiu uma única posição que foi a decisão proposta da abstenção. Não houve aqui nenhum ziguezague. Obviamente que no âmbito desse processo negocial orçamental, o PS foi de boa fé com um conjunto de propostas. Uma parte das propostas, nomeadamente, o IRS-Jovem e mais parcialmente o IRC, foram modeladas face àquilo que era a proposta original do Governo.

Mas a questão do IRC era uma linha vermelha e manteve-se. Mesmo assim o PS vai abster-se.

Parcialmente, porque a proposta do PS implicava um não aumento no quadro da legislatura, ou nenhuma negociação parlamentar paralela ao Orçamento relativamente a isso, e o Governo retirou as propostas de autorização legislativa e estabeleceu metade da proposta que tinha para o próximo ano. Mantendo, aliás, propostas que o PS fez e que implementou enquanto estava no governo relativamente à diferenciação do IRC por escalões de investimento, salariais e outros estímulos às empresas através de política fiscal. Não chegámos ao entendimento, o Governo entregou um Orçamento de Estado sem ter um acordo para este processo com o PS, mas não significa que não estejam lá propostas que foram modeladas ou apresentadas ou sugeridas, digamos assim, pelo PS.