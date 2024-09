Piaget, o mais internacional projeto educativo português

O sucesso internacional deve-se, em grande parte, à proximidade e integração com as populações, apostando em currículos que maximizam competências práticas e formam profissionais nas áreas mais críticas para o desenvolvimento de cada país, como Saúde Pública, Medicina, Engenharias, Direito e Gestão.

Piaget no Mundo: Instituições de Ensino Superior ↓ Mostrar ↑ Esconder Universidade Jean Piaget de Angola (Luanda, 2000)

(Luanda, 2000) Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela (2004)

(2004) Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (Praia, 2001; Polo no Mindelo)

(Praia, 2001; Polo no Mindelo) Universidade Jean Piaget de Moçambique (Beira, 2005)

(Beira, 2005) Universidade Jean Piaget da Guiné-Bissau (Bissau, 2010)

(Bissau, 2010) Centro Universitário PIAGET (Suzano – São Paulo, Brasil, 2013)

(Suzano – São Paulo, Brasil, 2013) Mais de 20 mil estudantes anualmente nos seis países onde o Piaget está presente

A formação de excelência do Piaget é suportada por um forte investimento na investigação e na ciência. O INSIGHT – Piaget Research Center for Ecological Human Development conduz projetos de ponta em áreas como Saúde, Educação, Gestão e Tecnologia. Através de parcerias com programas europeus, como o Horizon 2030, e com o setor empresarial, explora tecnologias emergentes como inteligência artificial, realidade aumentada e sistemas de automação industrial.

A criação da revista científica “Germinare”, de acesso livre, reforça a ligação entre investigação e prática, posicionando o Piaget como um agente ativo na disseminação de conhecimento científico e na inovação pedagógica.

Responsabilidade Social e Impacto Comunitário

Para além da educação, o Piaget envolve-se diretamente com as comunidades através de projetos sociais que promovem o acesso à saúde, emprego e educação. A APDES e a NucliSol Jean Piaget são exemplos do compromisso da instituição em atuar nas áreas mais sensíveis da sociedade, apoiando crianças, idosos e famílias carenciadas.

Com mais de 1.500 obras publicadas em língua portuguesa, as Edições Piaget são um outro exemplo de como o Instituto contribui para a divulgação de conhecimento de valor científico, educativo e cultural.

O Futuro do Piaget: Inovar para Transformar

Com quase 45 anos de história, o Instituto Piaget continua a evoluir, determinado a formar não apenas profissionais de excelência, mas também cidadãos conscientes e comprometidos com a transformação da sociedade. Inspirado pelas palavras do seu mentor Jean Piaget, que acreditava que “o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram”, a instituição não se limita a ensinar, mas desafia constantemente a si própria e aos seus estudantes a fazerem a diferença.

Para quem procura uma educação que vai além do óbvio, o Instituto Piaget é mais do que uma escolha. É um compromisso com o futuro. Aqui, onde a inovação e a educação se encontram, o Piaget molda a próxima geração de líderes e criadores. Porque o futuro da educação começa agora.