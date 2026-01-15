Polícias suspeitos de "sessões de tortura" na esquadra com "requintes de malvadez" e "luvas de boxe". Mais agentes da PSP podem ser acusados

Apesar de ter acusado dois agentes da Polícia de Segurança Pública de crimes como tortura, abuso de poder, violação e roubo, entre outros, perpetrados na maioria contra pessoas vulneráveis, o Ministério Público não descarta acusar outros polícias, coautores dos mesmos factos, por condutas semelhantes. Só não foi possível fazê-lo agora devido aos prazos legais de prisão preventiva a que estão sujeitos Guilherme L. e Óscar B., presos desde julho de 2025 após uma investigação originada por uma denúncia da própria PSP e liderada por procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Têm 23 e 26 anos, respetivamente.

Na acusação de 9 de janeiro a que o Observador teve acesso, é revelado que um dos arguidos, Guilherme L., seguia “condutas contrárias à lei e aos deveres profissionais e especiais a que está sujeito enquanto elemento de força de segurança” desde pelo menos maio de 2024, a par do outro arguido Óscar B. e de “vários outros elementos policiais”. “Os arguidos escolhiam as suas vítimas entre os seres humanos mais fragilizados pela sua condição humana degradada, visando maioritariamente pessoas toxicodependentes, bem como indivíduos que cometeram pequenos delitos como furto, tráfico ou detenção de arma proibida para, em algumas dessas ocasiões, alimentar a dependência”, relata a acusação. “Muitas destas vítimas têm nacionalidade estrangeira, e estão ilegais em Portugal, ou em condição de sem abrigo.” Os agentes são acusados de aproveitar “a vulnerabilidade das vítimas para, de forma violenta, perversa, descontrolada/descompensada, exibindo mesmo requintes de malvadez, praticarem as suas ações, em total desrespeito pela integridade física das vítimas e em completo desrespeito aos direitos fundamentais e liberdades e garantias de cada cidadão”, abusando “da autoridade que lhes foi confiada pelo Estado Português”.

Nas “sessões de tortura” a que as vítimas foram sujeitas, os agentes “espancavam, a soco, pontapés, bastonadas, e com recurso a gás pimenta, as suas vítimas que, por norma, se encontravam encurraladas, algemadas a um banco, em total vulnerabilidade e impossibilitadas de resistir ou de fugir”. Os factos da acusação passaram-se nas esquadras do Rato, Bairro Alto, mas também na via pública em zonas de diversão noturna, como o Bairro Alto ou o Cais Sodré.

Agente acusado de falsificar quantidades de droga com que pessoas eram encontradas

Foi no Cais Sodré que Guilherme L. encontrou uma das vítimas, João (nome fictício). No dia 10 de fevereiro de 2025, pelas 22 horas, João estava com um amigo junto à Rua Nova do Carvalho (Rua Cor de Rosa ou Pink Street) quando foram avistados e seguidos por agentes da PSP, por suspeitas de tráfico de estupefacientes. João estava na posse de cinco gramas de haxixe — quantidade não criminalizada por se enquadrar nos limites para consumo pessoal — e começou a correr, sendo apanhado por um segurança de um bar e entregue a Guilherme L.

João, brasileiro, foi levado para a esquadra do Bairro Alto e disse ao agente “que estava na posse de um pedaço de haxixe para o seu consumo, pedaço que se encontrava numa bolsinha que trazia junto com o maço de tabaco dele e com as mortalhas”. Depois de colocar os pertences do detido numa mesa, Guilherme L. “desferiu-lhe três chapadas na cara, com a mão aberta e com bastante força”. Ao mesmo tempo, juntou outro pedaço de haxixe ao que João trazia, de forma a que a quantidade de estupefaciente fosse superior à permitida para consumo. “O arguido Guilherme L. fez constar do auto de notícia de detenção e do auto de apreensão tal informação, dando uma aparência de legalidade à detenção, bem sabendo que tal não correspondia à verdade, e que colocava em causa a fé pública de um auto em juízo”, salienta a procuradora Felismina Carvalho Franco, que assina a acusação. Depois, o agente tirou um cigarro do maço de João e começou a fumá-lo, enquanto lhe dizia: “… A minha vontade era te matar brasileiro filho da p***”.