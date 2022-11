Folhas em branco ao alto. Se na maior parte dos protestos as palavras de ordem são escritas em grandes cartazes, nas várias cidades chinesas onde se têm multiplicado manifestações contra Xi Jinping bastam, para já, folhas brancas. Não que os protestos sejam silenciosos, já que os manifestantes entoam cânticos e palavras de ordem que pedem a saída de Xi Jinping, mas quem ergue no alto as páginas em branco explica: “Não precisamos de escrever nada, é um símbolo da revolução do povo”.

A explicação é feita à jornalista Eva Rammeloo, a correspondente na China para o Dutch Daily, que está no local e tem relatado no Twitter alguns dos momentos vividos em Urmqi, a cidade-chave para a revolta que tem saído às ruas chinesas nas últimas horas. A viver na China há mais de uma década, Eva Rammeloo diz que “nunca viu” nada semelhante, excluindo, claro, os protestos em Hong Kong.

Entre as músicas entoadas, a “Internacional” comunista é gritada a plenos pulmões pelos manifestantes, alternado com o hino nacional do país. Pontuado com gritos de “Xi Jinping fora!“, os manifestantes começaram as iniciativas pela crítica à política “Zero Covid”, mas rapidamente os protestos alargaram ao regime comunista chinês.

