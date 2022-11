A BBC confirmou este domingo que a polícia chinesa agrediu e deteve um dos jornalistas que estava a fazer a cobertura dos protestos em Xangai, noticia a Reuters, que cita um comunicado da estação pública britânica. A BBC diz, nessa mesma nota, que está “extremamente preocupada com o tratamento dado ao nosso jornalista Ed Lawrence, que foi preso e algemado enquanto cobria os protestos”. Lawrence esteve várias horas detido, mas já foi entretanto libertado.

De acordo com o mesmo comunicado, assinado pelo porta-voz da BBC, Lawrence “esteve detido por várias horas antes de ser liberado. Enquanto esteve detido, foi espancado e pontapeado pela polícia.” E, acrescenta a BBC: “Tudo isso ocorreu enquanto trabalhava como jornalista devidamente credenciado”.

A BBC diz ainda que não recebeu até ao momento “nenhuma explicação oficial ou pedido de desculpas das autoridades chinesas”. As mesmas autoridades, lamenta a BBC, só disseram — no momento em que libertaram o jornalista — que “o prenderam para o seu próprio bem, já que corria o risco de apanhar COVID entre a multidão”.

Xangai é uma das cidades onde os protestos anti-Covid e contra o regime de Xi Jinping se fizeram ouvir e foi na cidade que foram captadas imagens que — segundo referiram outros jornalistas no local — mostram o momento em que alegadamente a polícia chinesa detém o Ed Lawrence.

Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg

— Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022