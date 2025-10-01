Quatro respostas sobre o "muro de drones" que divide a União Europeia

Copenhaga transformou-se, esta quarta-feira, numa fortaleza. No porto, está atracada uma fragata alemã, no ar, circula um helicóptero francês. Na capital dinamarquesa encontra-se ainda um sistema de radares sueco e forças nacionais, norueguesas, britânicas, neerlandesas e até ucranianas. Tudo organizado no âmbito da reunião informal de líderes europeus que decorreu no palácio de Christiansborg. Na sede do Governo dinamarquês (e também do Parlamento), chefes de Governo e de Estado dos 27 discutiram o apoio à Ucrânia e a construção de um “muro de drones” no flanco leste.

O segundo ponto da discussão — que, na verdade, foi abordado primeiro na ordem de trabalhos — também ajuda a perceber o invulgar aparato de segurança na cidade, que contou com a contribuição de vários Estados. Em causa estão os recentes voos de drones sobre aeroportos e bases militares da Dinamarca, cuja origem não foi confirmada por Copenhaga e que se seguiram a uma série de incursões da Rússia no espaço aéreo do flanco leste da União Europeia (UE).

As ações russas, que se tornaram mais frequentes ao longo do mês de setembro, já tinham levado a NATO a reagir e a anunciar um nova missão, a Sentinela Oriental. Mas os nove países mais a leste do bloco europeu exigiam que Bruxelas também desse resposta às violações russas e propuseram, na semana passada, a criação de um “muro de drones”, que se estenda desde a Finlândia até à Bulgária, ao longo de todas as fronteiras mais a leste da UE. A estes, juntou-se a Dinamarca, que ocupa neste momento a presidência do Conselho da União Europeia e organizou, por isso, a reunião informal desta quarta-feira.

O tema já tinha sido mencionado, de forma mais vaga, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso do estado da União no mês passado, mas a proposta ganha materialidade com o apelo dos países de Leste e a discussão desta quarta-feira. O carácter informal deste encontro significa que não serão apresentadas conclusões, mas o momento é útil na mesma para acelerar uma eventual ação europeia nesta nova direção.