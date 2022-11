Seis meses depois de ter ficado ao lado do PS mais vezes do que qualquer outro partido nas votações das propostas de alteração da maioria ao Orçamento do Estado para 2022, o Chega reviu estratégia e desta vez já não lidera essa tabela. Nas votações das propostas de alteração do PS, foi o PSD que mais vezes se absteve e/ou votou a favor da viabilização das iniciativas socialistas — que não precisam de qualquer ajuda, já que a maioria é suficiente para aprovar ou travar o que entender.

Na intervenção final do debate, o líder parlamentar do PSD Joaquim Miranda Sarmento notou uma “maioria fechada sobre si própria, sem capacidade de diálogo”, contabilizando 97% das propostas da oposição chumbadas. A resposta do PSD, em relação às propostas do PS, foi diferente. Entre votos a favor e abstenções, os sociais-democratas estiveram 74 vezes ao lado dos socialistas (33 a favor e 41 abstenções). E são também os que menos vezes se opuseram às propostas de alteração apresentadas pelo PS, com apenas quatro votos contra.

O Observador contabilizou o sentido de voto de cada um dos partidos na especialidade em cada uma das votações em concreto nas propostas que foram aprovadas, incluindo as que foram pedidas votações desagregadas de algumas alíneas. Importa recordar, mesmo assim, que o Orçamento do Estado foi aprovado pela maioria socialista, apenas com abstenção de Inês Sousa Real e Rui Tavares — todos os outros deputados votaram contra.

Durante os vários dias de debate e votações na especialidade (e depois no debate de encerramento) a esquerda parlamentar centrou-se nas acusações ao PS por estar mais próximo da direita do que nunca. Estas contas mostram que o PSD foi o partido que mais alinhou com o PS.

