Quem votou com quem no Orçamento? Chega foi o partido que aprovou mais alterações do PS

Um líder improvável. De acordo com todas as votações registadas no site do Parlamento, o Chega foi o partido que mais mais vezes votou ao lado do PS nas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 apresentadas pela maioria parlamentar socialista, seguido de perto pelo PAN e a uma distância considerável de BE e PCP, antigos aliados de governação.

Na intervenção final do debate do Orçamento do Estado, André Ventura aproveitou o momento para se afirmar como verdadeiro líder da oposição. “Só há um partido nesta câmara que enfrenta o PS”, garantiu o líder do Chega, atacando as “propostas alucinadas que o PS quer levar a cabo”. No entanto, as contas finais contam outra história.

O Observador contabilizou o sentido de voto de cada um dos partidos na especialidade em cada uma das votações em concreto nas propostas que foram aprovadas, o que exclui o Livre, porque não tem assento na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças (COF) e que, por isso, não esteve nestas votações — só pôde votar as propostas de alteração que foram avocadas a plenário.

Voltando às contas: por 56 vezes o partido liderado por André Ventura esteve ao lado do PS e viabilizou as propostas de alteração da maioria socialista apresentadas na COF. Nesta contabilidade, cabem todas as votações feitas na especialidade, incluindo as desagregações de alíneas de artigos de propostas de alteração do PS.

Os números finais destacam o Chega na frente, no apoio a alterações vindas dos socialistas, mesmo depois de Ventura ter dito, no debate final, que o PS se prepara para “levar o país à bancarrota“. Nessa mesma intervenção, o líder do Chega tinha também notado que “o PS aprovou propostas de todos menos do Chega” (ver mais abaixo neste texto) e sublinhou como essa separação de águas era um “orgulho“.

É preciso sublinhar, no entanto, que o Orçamento do Estado acabou por ser aprovado com os votos a favor da maioria socialista e com abstenção de PAN, Livre e dos três deputados do PSD-Madeira — todos os outros, Chega incluído, votaram contra.

O PAN é o segundo partido que mais vezes esteve ao lado do PS, com 51 votos a favor, sendo este um dos partidos que foi considerado como um dos parceiros preferenciais dos socialistas neste Orçamento, a par do Livre de Rui Tavares (que não aparece nestas contas pelas razões já explicadas).

Há até um exemplo em que PAN e Chega ficaram sozinhos no mesmo barco que o PS: na proposta para reforçar o fundo de descentralização para a educação, os partidos de Inês Sousa Real e de André Ventura foram os únicos a votar a favor. Os restantes abstiveram-se.

O Bloco é o terceiro partido que mais alterações propostas pelos socialistas apoiou (43), seguido da Iniciativa Liberal (38), PCP (37) e, em último lugar, o PSD (34).

IL foi o partido que mais vezes votou contra PS

Os sociais-democratas acabam por ser os que mais vezes se abstiveram em alterações vindas do PS (39 vezes) e, por outro lado, a Iniciativa Liberal foi o partido que mais vezes se opôs (23 votos contra), logo seguido pelo PCP (ver abaixo).

O Chega volta a estar em destaque neste capítulo da oposição ao que veio do PS neste Orçamento. Apenas por 11 vezes votou contra — Bloco de Esquerda (9) e o PAN (7) votaram menos vezes contra do que o partido de Ventura.

Uma das propostas a que se opôs o Chega, por exemplo, foi a que excecionava as obras feitas no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude 2023 de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao lado da IL. A alteração proposta pelo PS foi aprovada apenas pelo PS e pelo PSD.

O Bloco e o PCP, parceiros do PS nos seis últimos anos, foram (a seguir ao PSD) os partidos que mais se abstiveram nas alterações da maioria. Aconteceu por 36 vezes no caso dos bloquistas e por 34 vezes no caso dos comunistas.

O PCP, por exemplo, ficou sozinho na abstenção das alterações propostas pelo PS para o Imposto sobre os Veículos de ucranianos, de refugiados da guerra, em linha com aquela que tem sido a posição comunista com tudo o que tem a ver com a invasão russa da Ucrânia.

Os comunistas foram os que mais vezes votaram contra propostas vindas do PS e chegaram mesmo a estar mesmo sozinhos com o Bloco de Esquerda — os dois ex-parceiros — na rejeição de uma proposta do PS relativo ao incentivo fiscal à recuperação de empresas. Longe vão os tempos em que o PCP era louvado pelo próprio primeiro-ministro em debates parlamentares, pelo apoio que dava ao Governo socialista, nomeadamente em Orçamentos do Estado.