A depressão não aconteceu de um dia para o outro. Havia já uma tristeza antiga, uma forma mais pesada de estar, uma tendência para acumular tudo em silêncio. Mas há alguns anos a doença ganhou outra dimensão. A mãe adoeceu novamente, Susana ficou a acompanhá-la em casa durante meses e a morte acabou por chegar. Dois dias depois do funeral da mãe, morreu também o avô. O que mais a marcou foi perceber que o seu mundo parecia ter acabado e, ainda assim, continuava igual para todas as outras pessoas.

Primeiro veio a falta de sono. Depois o desespero. Tentou fazer psicoterapia e quis acreditar que chegaria, mas não foi suficiente. O sofrimento foi-se tornando incapacitante: dias inteiros na cama, sem energia, sem vontade, sem conseguir fazer nada. As reações que já tinha tido em alguns momentos do passado agora tinham vindo todas de uma vez. “Querer viver todos os dias e conseguir foi um autêntico milagre”, diz hoje, já do outro lado de uma fase em que teve ideação suicida. Reconhece que a falta de vontade de viver pode ser um pensamento, mas já muito ténue. “Não é que não me passe pela cabeça, mas tenho a certeza de que não o vou fazer.”

Para Carolina Almeida, psiquiatra do Hospital Lusíadas Alfragide, é precisamente aqui que importa desfazer uma confusão ainda muito comum: depressão não é apenas tristeza. “Estamos a falar de uma tristeza patológica que se torna autónoma face ao acontecimento”, explica. “Começa a atingir a energia, o sono, o apetite, a vitalidade, a capacidade cognitiva, a motivação e o prazer.” A fronteira, sublinha, está na intensidade, na persistência e no impacto no funcionamento do dia a dia. Não se trata apenas de reagir mal a uma perda, mas sim de deixar de conseguir trabalhar, conviver, descansar ou reconhecer-se.

Essa distinção ajuda também a perceber porque é que tanta gente demora a procurar ajuda. Nem tudo o que antecede uma depressão é doença. Há traços de personalidade, histórias de vida e fatores de risco que podem tornar algumas pessoas mais vulneráveis: perfecionismo, introspeção, instabilidade emocional, trauma na infância, história familiar de doença mental ou acontecimentos marcantes, como perdas, doença física grave ou pressões financeiras. “Isto não é doença, mas pode colocar a pessoa em maior risco”, diz Carolina Almeida.

No caso de Susana, o gatilho foi a morte da mãe. Mas a história não começou aí. Começou muito antes, numa vida feita de perdas, mudanças abruptas e responsabilidades demasiado cedo. A mãe tinha sido operada a um problema de saúde complexo quando Susana tinha ainda 12 anos. O pai tinha Parkinson. Houve cirurgias, idas para casa dos avós mais ou menos prolongadas, uma infância e adolescência passadas a adaptar-se. Quando veio a nova doença da mãe, a verdade é que Susana já estava cansada há demasiado tempo.

Há um momento de que se lembra com nitidez. Estava sozinha no ginásio e começou a chorar. Não costuma ser uma pessoa que expresse emoções em público, mas “rebentou ali”. No dia seguinte, procurou ajuda e começou psicoterapia e mais tarde psiquiatria. Ninguém sabia, mas hoje considera que falar é o primeiro passo para reduzir o estigma e voltar a encontrar um caminho. Susana assume que, durante muito tempo, também achou que ser assim era normal. Que ser triste era apenas uma maneira de ser. Que não havia mal nenhum em viver em esforço.

Mas há sintomas que deixam de caber numa explicação como “é só uma fase” ou “é preciso reagir”. “Não é expectável que uma pessoa tenha mantidamente ideias sobre se deve continuar viva ou não. Não é expectável que deixe de sentir prazer nas atividades que antes eram prazerosas”, sublinha Carolina Almeida. Ainda assim, para muitas pessoas, a ajuda chega tarde. Porque custa reconhecer a gravidade do que está a acontecer.

Os dados mostram que o atraso na procura de ajuda está longe de ser raro nos casos de depressão. Em Portugal, a depressão resistente ao tratamento e a depressão com grave risco de suicídio atingem mais de 143 mil pessoas e representam um custo anual de 1,1 mil milhões de euros, sobretudo por custos indiretos, como absentismo, presentismo e incapacidade prolongada1. Num outro estudo, 35% das pessoas com depressão disseram ter demorado mais de um ano a procurar ajuda profissional, 73% viviam com o diagnóstico há mais de cinco anos e 32% apresentavam um perfil compatível com depressão resistente ao tratamento2.

Para Carolina Almeida, o atraso pesa muito no prognóstico. “Quanto maior o atraso na procura de ajuda, maior o risco de resistência terapêutica”, diz. Como noutras doenças, acrescenta, a resposta ao tratamento não é a mesma quando a pessoa pede ajuda ao fim de alguns meses ou quando arrasta sintomas durante anos. E há ainda um problema adicional: a culpabilidade, que é um sintoma frequente da depressão, leva muitas pessoas a acreditarem que deviam resolver sozinhas aquilo que estão a viver. Isso aprisiona-as e adia ainda mais os cuidados.