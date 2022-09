Uma iniciativa

Tinha acompanhado de perto uma depressão da mãe e confessa que, nessa altura, nem sempre a compreendia. Ator, locutor e dobrador, Quimbé admite que fazia parte do grupo de pessoas que dizem que “não têm tempo para depressões”. Até ao dia em que, de repente, sentiu-se no fundo de um buraco, sem vontade de sair de casa e submerso numa “dor constante”. Tão constante que chegou a pensar em suicídio.

Nesta entrevista inserida na série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental“, uma iniciativa do Observador e da FLAD, gravada no Salão Nobre da Pousada de Lisboa, Quimbé conta que não sabe exatamente porque é que caiu em depressão naquela altura, quando tinha muito trabalho, gostava do que fazia e vivia uma vida aparentemente normal. E explica que bastou uma conversa que mudar o rumo que estava a seguir. Nesse dia em que lhe mostraram outras opções, o suicídio deixou de ser uma delas — e, diz agora, ainda bem: “Se tivesse feito aquilo, nunca iria saber o que era ser pai e construir isto”.

A depressão voltou afetá-lo anos mais tarde, mais recentemente, aí já com uma causa identificada: não tinha trabalho e sentia o peso de ser o sustento da família. A ansiedade e o cansaço associado ao facto de ter deixado de conseguir dormir provocaram um problema cardíaco repentino. Nesse dia, diz, “estava no lugar certo à hora certa”. Foi assistido e a conversa que se seguiu com uma médica foi o abanão de que precisava.

Acabou por contar a sua história num projeto da Direção Geral da Saúde dedicado à Saúde Mental (“Vamos falar?”) e agora repete o mesmo apelo: “As pessoas devem falar e, se não conseguirem resolver, ir a um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional que possa ajudar”.

