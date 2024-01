Miguel Fontes assume “um certo amargo de boca” provocado pela queda do Governo — ao qual se juntou em 2022 —, “num momento em que estava a procurar dar sequência a um conjunto de diferentes dossiês”. A crise política atira para o próximo Executivo a decisão sobre o que fazer, por exemplo, com as conclusões do grupo de trabalho criado para estudar a revisão do regime do trabalho doméstico, que já tem 32 anos; ou com as sugestões de um outro grupo de peritos focado na diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social — sugestões essas que, não sendo da sua pasta direta, também podem mexer com o emprego. Não foi, aliás, com maus olhos que viu a ideia do novo secretário-geral do PS em reforçar o esforço contributivo das empresas altamente produtivas que têm mais máquinas do que pessoas.

Em entrevista ao Observador, a dois meses do fim da legislatura, o secretário de Estado do Trabalho admite que não teria “dificuldade” em “equacionar” fazer parte de um eventual governo de Pedro Nuno Santos, apesar de não ter apoiado o atual líder do PS. José Luís Carneiro era quem “melhor incorporava os valores que fizeram do PS um grande partido”, mas isso — garante — não significa que vire as costas a Pedro Nuno: “No mesmo momento em que expressei esse apoio a José Luís Carneiro disse que, independentemente de quem viesse a ganhar a contenda eleitoral, contaria seguramente não apenas com o meu, mas com o apoio de todos os socialistas mobilizados”.

Miguel Fontes fala ainda sobre o “dique” do mercado de trabalho que “não rompeu” e não trouxe aumentos exponenciais do desemprego — embora reconheça sinais de alarme em alguns setores —; das medidas tomadas para criminalizar o trabalho não declarado — incluindo no caso dos trabalhadores domésticos, cujo registo na Segurança Social mais do que duplicou — e dos processos que estão a chegar aos tribunais para obrigar as chamadas plataformas digitais a reconhecer contratos de trabalho dependente a estafetas e motoristas. “Temos de dizer não a modelos de negócio que residem quase numa lógica de castas. (…) Não é aceitável que [as plataformas] queiram convencer a sociedade que [os trabalhadores] são meros freelancers”, defende. A lei que Portugal já tem é, no seu entender, suficientemente robusta para não ter de ser alterada com a diretiva que está a ser discutida a nível europeu.

