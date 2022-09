Há anos que se debate se, no futuro, o sistema da Segurança Social vai ou não ser capaz de pagar as pensões dos futuros pensionistas. As previsões do próprio Governo não são animadoras: o fundo criado para pagar as pensões caso o sistema previdencial (aquele que paga as reformas) entre no vermelho, o que poderá acontecer no início da década de 2030, deverá esgotar-se na primeira metade da década de 2050.

Daí que a diversificação das suas fontes de financiamento seja uma das prioridades já estabelecidas pela comissão criada pelo Governo para analisar a sustentabilidade do sistema de pensões. Nove peritos vão, até junho do próximo ano, estudar vias para tornar o sistema mais resistente para garantir pensões no futuro. A própria ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já lhes atribuiu uma tarefa concreta: procederem a uma “avaliação” daquela que deverá ser a atualização das pensões em 2024, de forma a não comprometer a “sustentabilidade” do sistema.

O grupo, liderado por Mariana Trigo Pereira, ex-economista chefe do gabinete do ex-ministro Vieira da Silva, terá de criar um livro verde sobre a sustentabilidade do sistema. A primeira reunião está marcada para a “segunda semana de setembro”, segundo a tutela, e, até ao primeiro trimestre de 2023, terá já de apresentar um relatório preliminar. Até 30 de junho é a vez do relatório final, onde constarão propostas para o Governo.

