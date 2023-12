Com as eleições à porta, João Vieira Lopes traça a linha entre o desejável e o realista. Para o líder da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), no cargo desde 2010 e com mandato até 2025, o ideal era encontrar na concertação social um “contrato social” com os partidos do “arco governativo”. Mas perante a crispação pública entre PS e PSD reconhece que será “muito difícil” que isso venha a acontecer.

Em entrevista ao Observador, Vieira Lopes mostra ainda preocupação com a instabilidade que poderá advir das eleições de 10 de março, acirrada pela conjuntura internacional que se faz notar. Olhando para trás, preferia ter visto Marcelo Rebelo de Sousa a evitar eleições antecipadas e a manter “um governo por mais algum tempo”, em prol da estabilidade. Não com António Costa — que “não tinha condições” para continuar — e também não tem a certeza de que Mário Centeno seria a resposta certa. De qualquer forma, a “continuidade” que gostava de ter visto não aconteceu e, por isso, teme que o PRR — que já está “atrasadíssimo” — fique ainda mais para trás.

Quanto à relação com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) — que tentou avançar sozinha com a UGT para um “pacto social”, que a central sindical acabaria por não subscrever —, Vieira Lopes recusa divergências entre patrões, mas assume que seria preferível “um funcionamento conjunto das confederações empresariais”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.