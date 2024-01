O novo secretário-geral do PS quer rever o acordo de rendimentos assinado no governo de António Costa que prevê, entre outras matérias, um salário mínimo nos 900 euros até 2026 (o final expectável da legislatura se esta tivesse ido até ao fim). Em pré-campanha, Pedro Nuno Santos definiu uma nova meta: pelo menos 1.000 euros até 2028, um valor que não é totalmente rejeitado pelos patrões, que se mostram disponíveis para a discussão. Mas com “ses”: o aumento, a acontecer, não pode ser feito “por decreto” e terá de vir acompanhado com medidas que permitam às empresas comportá-lo.

“O Governo atual havia definido como meta o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 820 — em 2015 eram 505 — para 900 euros até 2026. Nós propomos que, no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja, pelo menos, os 1.000 euros”, anunciou Pedro Nuno Santos no Congresso Nacional do PS, em Lisboa, no domingo. E acrescentou que “também deveremos rever o acordo de rendimentos recentemente negociado em concertação social, de modo a que ao aumento do salário mínimo possa estar associado o aumento dos salários médios“.

