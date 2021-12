Rendeiro. As defesas possíveis e os perigos das prisões sul-africanas

Se João Rendeiro se opuser ao pedido de extradição, como decorrerá o processo?

Depois de o Tribunal de Durban decidir esta terça-feira a medida de coação a aplicar a João Rendeiro, vai iniciar um segundo processo: o processo formal que analisará o pedido de extradição feito por Portugal

“Será um tribunal de primeira instância a decidir sobre o pedido das autoridades portuguesas. Depois de ouvir as partes, o juiz titular desse processo emitirá um parecer para o ministro da Justiça — que tomará a sua decisão: autorizar a extradição ou recusá-la. E dessa decisão cabe recurso para o tribunal superior”, explica o professor André Thomashausen.

Qualquer uma das partes (Ministério Público ou João Rendeiro) poderá recorrer dessa primeira decisão para um tribunal superior que equivale ao nosso tribunal da relação — e da 2.ª instância para o Tribunal Supremo (equivalente ao nosso Supremo Tribunal de Justiça) e deste para o Tribuna Constitucional da África do Sul.

“A África do Sul, desde que o regime do apartheid foi derrubado, é um Estado de Direito com as melhores práticas. Os processos são transparentes e é por isso que a lei da extradição da África do Sul prevê que um pedido de extradição está sempre sujeito a um inquérito, que deve ser conduzido por um juiz”, conclui o jurista.

Os crimes de falsificação da contabilidade do BPP são extraditáveis?

Uma das dúvidas jurídicas sobre a aplicação da Convenção Europeia de Extradição, subscrita por Portugal e pela África do Sul, prende-se com os dois crimes que levaram ao trânsito em julgado de uma pena de cinco anos e oito meses para Rendeiro: falsidade informática e falsificação de documento. Na prática, o ex-líder do BPP foi condenado por falsificar a contabilidade do banco.

O professor André Thomashausen acredita que a resposta é positiva: aqueles crimes são extraditáveis. “Trata-se de variações de crimes vulgaríssimos, tipo crimes de burla. Não acho que se vá levantar grande questão técnica”, afirma.