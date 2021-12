Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A imagem foi captura mostra João Rendeiro ainda em pijama foi tirada no exato momento em que as autoridades sul-africanas surpreenderam o ex-banqueiro no hotel onde estava hospedado, na África do Sul.

A imagem foi divulgada pela TSF e cedida ao Observador.

João Rendeiro, fugido à justiça portuguesa, vai ser presente a um juíz no Tribunal dos Magistrados de Verulam, amanhã, segunda-feira 13 de dezembro, entre as 9h00 e as 16h00 (horas locais), esta informação foi divulgada este domingo através de um comunicado dos serviços da Polícia da África do Sul.