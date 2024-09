Revistas apressadas, celas sobrelotadas e guardas com regras mais ligeiras. Que falhas de segurança existem nas prisões portuguesas?

De uma prisão de alta segurança fugiram cinco reclusos. O caso da fuga do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, por volta das 10h de sábado, surpreendeu o país — afinal de contas, os fugitivos são “perigosos” e “tudo farão para continuar em liberdade”, alertou a Polícia Judiciária. Quem não foi apanhado de surpresa pelas fragilidades do sistema foram os guardas prisionais, que há muito anteviam uma evasão. Só não tinham esta prisão na mira, uma vez que há muito que os problemas e falhas de segurança e vigilância existem nas prisões de Norte a Sul do país.

“A realidade, até sábado, era obscura. Desde então, as pessoas estão preocupadas com os serviços prisionais”, começou por dizer Frederico Morais, o dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) no programa Contra Corrente da Rádio Observador. O dirigente sindical detalhou que, desde que os dois portugueses, o argentino, o georgiano e o inglês transpuseram os muros de Vale de Judeus, nada mudou: “Nada aconteceu nos estabelecimentos prisionais, não houve nenhum reforço.”

Já em 2003 se lia no relatório “As Nossas Prisões”, com base na reflexão do Provedor de Justiça à inspeção realizada aos estabelecimentos prisionais portugueses, que o número de guardas era “manifestamente insuficiente para garantir uma vigilância eficaz” da prisão de Vale de Judeus. Mas a realidade estende-se a todo o país atualmente. Vinte anos depois, o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, falava numa “falta crónica de pessoal” nas prisões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas o problema é mais profundo que a falta de profissionais. Questionada pelo Observador, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais recusa afirmá-lo, dizendo apenas, por escrito, que “a matéria questionada se encontra a ser objeto de averiguação interna” e que “não é, por ora, suscetível de partilha pública”. Mas, afinal, quais são as falhas de segurança existentes nas prisões portuguesas e desde quando se fazem notar?

Não há torres de vigilância nem controlo dos pátios

A fragilidade foi apontada em virtude da fuga deste sábado. “A falta de guardas levou à desativação de umas torres de vigilância que havia antigamente e onde estava sempre um guarda todos os dias em permanência”, disse no passado domingo Frederico Morais, presidente do SNCGP (Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional).

As torres foram desativadas há pelo menos cinco em anos, em virtude de uma reclamação feita por este sindicato à época. Existiam quatro torres nesta prisão que acabaram por deixar de ser utilizadas, contou ao Observador o então presidente do SNCGP, Jorge Alves: “Aquilo tinha chapa em cima de chapa e apodrecia. Em termos de condições para os guardas prisionais, era terrível.”