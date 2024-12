Robin Fretwell Wilson. "Serem os estados a decidir sobre o aborto não vai mudar. Nem ia mudar se Harris ganhasse"

O Arizona, por exemplo, é diferente, é um estado decisivo, podia ter caído para qualquer lado [nas presidenciais]. Muitas pessoas pensaram que, ao realizar um referendo sobre o aborto, iriam apelar às pessoas que se preocupavam com o aborto para votar em Harris. Portanto, temos este estado que às vezes vota vermelho, às vezes vota azul, e que votou em Trump. A pergunta está certa: como é possível se se preocupam com o aborto? Algumas pessoas acreditam que a questão do aborto “dividiu o boletim de voto”. Isto significa que as pessoas puderam dizer “sim” ao aborto — especialmente no Arizona, onde passaram, em menos de um ano, de proibição absoluta para 15 semanas, para as 24. Mas depois viraram à direita para votar sobre a economia ou sobre a imigração ou em qualquer outra coisa que os possa motivar a votar.

Os eleitores separam os candidatos das suas políticas? Preocupam-se com o aborto, mas não é a sua prioridade quando votam no Presidente.

A teoria no Arizona é que o referendo pode ter sido um boomerang e ter prejudicado Harris, que é a favor do aborto. Se o aborto não tivesse sido alargado a nível estadual, a única forma de o obter seria através do governo federal. Ao incluir o aborto na constituição estadual, ficaram livres de fazer que quisessem nas restantes eleições.